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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UNRWA: Gazze'de yerinden edilen 415 bin Filistinli okullarımızda barınıyor

Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş 415 bin Filistinlinin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okullara sığındığı belirtildi.

Yakoota Al Ahmad, Hamdi Yıldız  | 01.12.2024 - Güncelleme : 01.12.2024
UNRWA: Gazze'de yerinden edilen 415 bin Filistinli okullarımızda barınıyor

İstanbul

UNRWA, X sosyal medya platformundaki hesabından barınma merkezi olarak kullanılan okullardan birinde kalan Filistinli Aişe'nin görüntülü açıklamalarını paylaştı.

Aişe, barınma merkezi olarak kullanılan okullarda yaşamanın zorluklarına işaret ederken, binanın bir yaşam alanı olarak değil bir eğitim merkezi olarak yapıldığına dikkati çekti.

Kaldıkları barınma merkezi dahil Gazze Şeridi'nde hiçbir yerin güvenli olmadığını vurgulayan Aişe, savaşın ve barınma merkezlerinde hayata tutunmanın özellikle kadınlar için zorluklarını ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Çocuklarımız var onlar için en küçük imkanları dahi temin edemiyoruz. Kadınların özel hallerinde gerekli olan temizlik malzemeleri yok. Bir sabun bir şampuan dahi bulunmuyor. Bakın burası oturmaya uygun bir yer değil, burada sinekler, böcekler dolu. Banyo yapacak temizlenecek bir yeri yok buranın."

Öte yandan UNRWA açıklamasında Gazze'deki okullarında 415 binden fazla yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı bilgisini paylaştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 382 Filistinli öldü, 105 bin 142 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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