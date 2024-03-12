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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UNRWA: Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldüren çocuk sayısı, dünyada 4 yılda savaşlarda öldürülen çocuk sayısından fazla

Burak Dağ  | 12.03.2024 - Güncelleme : 12.03.2024
UNRWA: Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldüren çocuk sayısı, dünyada 4 yılda savaşlarda öldürülen çocuk sayısından fazla

Ankara

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürüldüğü bildirilen çocuk sayısı, dünyada 4 yılda savaşlarda öldürülen çocuk sayısının toplamından daha fazla." ifadelerini kullandı.

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