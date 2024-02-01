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Dünya

UNRWA: Finansmanın askıya alınmasının ciddi yansımaları bu ayın sonunda başlayacak

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), mevcut finansmanının yalnızca bu ay için yeterli olduğunu ve finansmanın askıya alınmasının ciddi yansımalarının ayın sonunda başlayacağını duyurdu.

Nour Mahd Ali Abu Aisha, Ali Semerci  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
UNRWA: Finansmanın askıya alınmasının ciddi yansımaları bu ayın sonunda başlayacak

Gazze

UNRWA Sözcüsü Adnan Ebu Hasene, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son zamanlarda fonlarını askıya aldığını açıklayan bağışçı ülkelerin, UNRWA'nın geçen yıl elde ettiği mali gelirin yaklaşık üçte ikisini sağladığını söyledi.

Mali desteğin askıya alınması kararlarının "tehlikeli" ve her düzeyde yansımalarının olacağını belirten Ebu Hasene, bu adımın ciddi etkilerinin “desteğe devam edilmemesi halinde" bu Şubat ayından sonra başlamasının beklendiğini kaydetti.

UNRWA'nın sağladığı fonun yalnızca bu Şubat ayına kadar yeterli olduğunu aktaran Ebu Hasene, bağışçı ülkelerin desteğini dondurmaya devam etmesi halinde bunun UNRWA'nın (Gazze, Batı Şeria, Suriye, Lübnan ve Ürdün'ü kapsayan) beş faaliyet alanındaki tüm hizmetlerini ciddi şekilde etkileyeceğini vurguladı.

Ebu Hasene, bu ciddi finansman eksikliği nedeniyle UNRWA operasyonlarında yaşanacak herhangi bir aksama veya kesintinin her düzeyde ciddi yansımaları olacağı uyarısında bulundu.

İsrail'in 12 UNRWA çalışanına ilişkin iddialarına ilişkin ise Ebu Hasene, ajansın konuyla ilgili acil önlemler alarak 8 çalışanının sözleşmelerini feshettiğini belirtti.

Bu kararın UNRWA'nın menfaati ve hizmetlerin devamı için alındığını kaydeden Ebu Hasene, BM'nin en yüksek denetim otoritesi olan BM İç Denetim Komitesi'ne bağlı bir soruşturma komitesinin, tüm vakaları tek tek araştıracağına işaret etti.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor. 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışan UNRWA'nın tesisleri, bu süreçte defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya, UNRWA'ya yönelik finansal desteklerini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.

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