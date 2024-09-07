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Dünya

UNRWA: Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 200'e yakın okul kapatıldı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana bölgedeki 200 okulun kapatıldığını ve yerinden edilmiş Filistinlilere sığınak olarak kullanıldığını belirtti.

Raşa Evrensel, Safiye Karabacak  | 07.09.2024 - Güncelleme : 07.09.2024
UNRWA: Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 200'e yakın okul kapatıldı Fotoğraf: Hani Alshaer/AA

İstanbul

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) X'teki hesabından yapılan açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki 200 okulun kapatıldığı ve yerinden edilmiş Filistinlilere sığınak olarak kullanılmaya başlandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Bu okulların bazılarında, UNRWA ekipleri, sosyal faaliyetler ve psikososyal destek yoluyla binlerce çocuğun öğrenime geri dönmesi için çalışıyor." bilgisi verildi.

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