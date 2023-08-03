Dolar
26.97
Euro
29.61
Altın
1,935.53
ETH/USDT
1,845.60
BTC/USDT
29,288.00
BIST 100
7,221.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, Washington DC’de "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmaları kapsamında ifade vermesi bekleniyor.
logo
Dünya

UNICEF: Nijerya'nın kuzeydoğusunda 1,6 milyon çocuk eğitime muhtaç

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), terör olaylarının yaşandığı Nijerya'nın kuzeydoğusunda 1,6 milyon çocuğun eğitime muhtaç olduğunu bildirdi.

Adam Abu-bashal  | 03.08.2023 - Güncelleme : 03.08.2023
UNICEF: Nijerya'nın kuzeydoğusunda 1,6 milyon çocuk eğitime muhtaç

Abuja

UNICEF Borno Ofisi Saha Müdürü Phuong Nguyen, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde terör örgütü Boko Haram ve ISWAP'in saldırılarından en çok çocukların etkilendiğini ve bu olayların endişe verici olduğunu belirtti.

Terör saldırıları nedeniyle 1,6 milyon çocuğun eğitime muhtaç olduğunu aktaran Nguyen, "Okula gidenlerin yüzde 72'si 6'ıncı sınıftan sonra basit bir metni bile okuyamıyor. Uygun temel ve aktarılabilir becerileri edinemeyen çocuklar, okulda ve hayatta başarılı olamıyor." ifadesini kullandı.

Nguyen, UNICEF'in Nijerya'da eğitim desteğini hızlandırmaya çalışırken, hiçbir çocuğu geride bırakmamaya kararlı olduğunu söyledi.

UNICEF Borno Ofisi Saha Müdürü Nguyen, bölgede temel eğitim konusunda farkındalığı artırmak için hükümet, UNICEF, donör kuruluşlar ve diğer kalkınma ortakları arasında işbirliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meclis, olağanüstü toplanıyor
Esenyurt'ta tekel bayisindeki olaya ilişkin 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Trabzon'daki "Sultan Murat Şehitliği" restore edildi
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 26 terör örgütü şüphelisi yakalandı
Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı

Benzer haberler

UNICEF: Nijerya'nın kuzeydoğusunda 1,6 milyon çocuk eğitime muhtaç

UNICEF: Nijerya'nın kuzeydoğusunda 1,6 milyon çocuk eğitime muhtaç

YÖK Başkanı Özvar'dan tercih yapacak adaylara öneriler

İHH gönüllüleri olası sellere Sapanca Gölü'ndeki eğitimlerle hazırlanıyor

"Sınıfta akıllı cihazların kullanımı akademik başarıyı düşürüyor" uyarısı

"Sınıfta akıllı cihazların kullanımı akademik başarıyı düşürüyor" uyarısı
IOM: Bu yıl en az 1200 Nijeryalı Sahra Çölü ve Akdeniz'de hayatını kaybetti

IOM: Bu yıl en az 1200 Nijeryalı Sahra Çölü ve Akdeniz'de hayatını kaybetti
Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi

Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet