UNESCO'da Gazze ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünde (UNESCO) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, Gazze'de Anadolu Ajansı gibi uluslararası ajanslara çalışan yerel Filistinli gazetecilerin sık sık hedef alındığını belirtti.
Paris
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan UNESCO ana merkezinde, Gazze ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Aybet, burada yaptığı konuşmada, Gazze için sergiledikleri olağanüstü çaba için UNESCO'nun Ramallah ofisine teşekkür etti.
Toplantıda, UNESCO Sekretaryasının çok kapsamlı ve bilgilendirici bir oturum hazırladığını belirten Aybet, "Gazze'deki trajik durum ne yazık ki devam ederken, bu kadar kısa bir sürede gösterilen çabayı görmek umut verici." dedi.
Aybet, UNESCO'nun, Dünya Bankası, Avrupa Birliği (AB) ve BM ile işbirliği içinde yürüttüğü Geçici Hızlı Zarar ve İhtiyaç Değerlendirmesi'nin (IRDNA) önemini vurguladı.
Eğitim sektöründe, UNESCO'nun psikolojik destek sağlama, dijital öğrenme imkanları sunma, geçici öğrenme alanları oluşturma ve öğrencilere çevrimiçi sınavlar için tablet dağıtma gibi çalışmalarının çok değerli olduğunu dile getiren Aybet, bu çabaların topluluğun zorlu dönemle başa çıkmasına yardımcı olabilmek adına çok önemli olduğunu ifade etti.
Kültür alanında, BM Çevre Programının (UNEP) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile yapılan işbirliğiyle kültürel miras alanlarındaki molozların temizlenmesi çalışmalarının da önem taşıdığını ifade eden Aybet, "Gazze'deki Aziz Hilarion Manastırı'nın Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesini destekleyen ülkeler arasındaydık. UNESCO Sekretaryasından aldığımız bilgiye göre manastırın şu ana kadar herhangi bir zarar görmemiş olmasından memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.
Aybet, Gazze'deki gazetecilerin profesyonel ve insani ihtiyaçlarını karşılamak için bilgi sektörünün yaptığı çalışmaların da çok önemli olduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Gazze'de Anadolu Ajansı gibi uluslararası ajanslar için çalışan Filistinli gazetecilerin sık sık hedef alındığını biliyoruz. Anadolu Ajansı gibi uluslararası ajanslar için çalışan serbest gazeteciler için oluşturulan güvenli merkez ve bu alanda sağlanan ekipman ve internet erişimi konusunda UNESCO'ya teşekkür ediyoruz."
Aybet, Türkiye'nin Gazze acil yardım fonuna katkıda bulunan ilk ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Finansman eksikliklerine dikkat çektiğiniz için teşekkür ederim. (UNESCO'ya) Üye Devletler olarak Gazze fonunu devam ettirmek çok önemli. Bu nedenle tüm üye devletleri katkı yapmaya çağırıyorum çünkü yapılacak çok iş var." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.