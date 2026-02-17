Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

UNDP: Gazze’deki enkazın kaldırılması mevcut hızla 7 yıl sürecek

UNDP Yöneticisi Alexander De Croo, Gazze’deki toplam moloz ve yıkıntıların yalnızca yüzde 0,5’inin temizlenebildiğini, mevcut hızla devam edilmesi halinde tüm enkazın kaldırılmasının yaklaşık yedi yıl süreceğini bildirdi.

İslam Doğru  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
UNDP: Gazze'deki enkazın kaldırılması mevcut hızla 7 yıl sürecek

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) Yöneticisi Alexander De Croo, Gazze’deki toplam moloz ve yıkıntıların yalnızca yüzde 0,5’inin temizlenebildiğini, mevcut hızla devam edilmesi halinde tüm enkazın kaldırılmasının yaklaşık yedi yıl süreceğini bildirdi.

De Croo, New York’taki BM Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısına Kudüs’ten video konferans yoluyla katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Gazze’ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin konuşan De Croo, bölgede yaşam koşullarının son derece ağır olduğunu belirterek, "Gazze halkı için yaşam koşulları çok, çok zor. Geçmişte altı yıl Kalkınma Bakanı olarak görev yaptım ve buradaki yaşam koşulları gördüklerimin en kötüsüydü. Son derece acı verici bir yaşam tarzı." ifadelerini kullandı.

UNDP olarak Gazze’de enkaz kaldırma çalışmaları yürüttüklerini kaydeden De Croo, şu ana kadar toplam moloz ve yıkıntıların yalnızca yüzde 0,5’inin temizlenebildiğini, mevcut hızla çalışmalara devam edilmesi halinde tüm enkazın kaldırılmasının yaklaşık yedi yıl alacağını söyledi.

Enkazın kaldırılması için daha fazla kapasiteye ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan De Croo, "Gazze halkının yüzde 90’ı bugün bu molozların ortasında yaşıyor. Bu durum hem sağlık açısından hem de bölgede bulunan patlayıcı mühimmat nedeniyle son derece tehlikeli." değerlendirmesinde bulundu.

De Croo ayrıca, Gazze’de nüfusun yaklaşık yüzde 90’ının çadır dahi sayılamayacak "çok ilkel ve derme çatma barınaklarda" yaşadığını belirterek, barınma ihtiyacının da çok fazla olduğunu ifade etti. Bölgedeki mevcut durumun iyileştirilmesi için en az 200 ila 300 bin konuta ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

İsrailli yetkililere, barınak inşası, enkaz kaldırma ve diğer iyileştirme çalışmaları için gerekli malzemelerin teminine izin verilmesi çağrısında bulunan De Croo, İsrail’in öne sürdüğü güvenlik endişelerinin, UNDP ve diğer BM kuruluşları ile uluslararası sivil toplum kuruluşlarının daha fazla erişim taleplerinin engellenmesine gerekçe oluşturmaması gerektiğini belirtti.

BUDO'nun yarınki bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
İletişim Başkanlığı Etiyopya'da "Türkiye-Etiyopya İlişkileri: Yüz Yıllık Diplomasi, Ebedi Dostluk" paneli düzenledi
Din İşleri Yüksek Kurulundan ramazanın başlangıcına ilişkin açıklama
Manavgat'ta badem ağaçları çiçek açtı
İçişleri Bakanı Çiftçi: Gençlerimizi zehirlemeye niyet edenlere asla fırsat vermeyeceğiz
