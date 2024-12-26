UNAMA, Pakistan'ın Afganistan'daki hava saldırılarında onlarca sivilin öldüğünü açıkladı
Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Pakistan savaş uçaklarının Afganistan topraklarına yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarında onlarca sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kabil
Merkezi Kabil'de bulunan UNAMA, söz konusu saldırılara dair X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
UNAMA'nın güvenilir kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Pakistan hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların olduğu onlarca sivilin yaşamını yitirdiğine yönelik bilgiler edindiği kaydedildi.
Uluslararası hukukun askeri güçlere, sivil ile militanları ayırmaları ve sivillere zarar vermemeleri konusunda sorumluluk yüklediği aktarılarak, bir daha yaşanmaması ve kurbanların haklarını korumak adına hesap verilebilirliğin ortaya çıkması için olayın araştırılmasının gerekli olduğu vurgulandı.
Pakistan, Afganistan'daki hava saldırılarında güvenlik tehditlerini hedef aldığını açıkladı
Pakistan, Afganistan topraklarına düzenlediği hava saldırılarıyla "güvenlik tehditlerini" hedef aldığını duyurdu.
Yerel medyaya göre, Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç başkent İslamabad'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Beluç, Pakistan vatandaşlarının güvenliğine yönelik tehdit oluşturması nedeniyle Afganistan'da mevzilenen "güvenlik tehditlerine" istihbarat temelli operasyon düzenlendiğini söyledi.
Afganistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyduklarını belirten Beluç, vatandaşlarını korumanın Pakistan'ın ilk önceliği olduğunu dile getirdi.
Beluç, Afganistan topraklarında hedef alınan yerlere ilişkin olarak da "Pakistan ve vatandaşlarına yönelik terörist unsurların oluşturduğu tehditler vardı." dedi.
Saldırılarda sivillerin hedef alındığına yönelik iddiaları reddeden Beluç, hangi gruba yönelik operasyon düzenlendiğiyle ilgili detay paylaşmadı.
Öte yandan, Pakistan medyasında, operasyonun Afganistan topraklarında bulunan Pakistan Taliban'ı (TTP) kamplarına düzenlendiği iddia edildi.
Afganistan 46 sivilin öldürüldüğünü duyurdu
Pakistan'a ait savaş uçakları 24 Aralık'ta, iki ülke sınırına yakın bir noktada Afganistan'ın Paktika vilayetine bağlı bazı bölgelere hava saldırıları düzenlemişti.
Saldırılara sert tepki gösteren Afganistan yönetimi, bunun uluslararası normlara aykırı olduğunu ve "yanıtsız kalmayacağını" belirtmişti.
Afgan yetkililer, saldırılarda sivillerin hedef alındığını, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 46 sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Ayrıca, Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakanlığı tepkisini göstermek amacıyla Pakistan'ın Kabil Maslahatgüzarını da bakanlığa çağırmıştı.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zehra Beluç ise konuyla ilgili açıklamasında Afganistan topraklarında bulunan "güvenlik tehditlerine" yönelik operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, sivillerin hedef alınmadığını savunmuştu.
Pakistan medyası, operasyonun Afganistan topraklarında bulunan Pakistan Taliban'ı (TTP) kamplarına düzenlendiği iddia etmişti.
Pakistan'ın terör sorunu
Pakistan'ın Afganistan'a sınır olan Hayber Pahtunhva ve Belucistan gibi eyaletlerinde son yıllarda terör saldırılarında ciddi artış oldu.
Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.
İslamabad, ağırlıklı olarak Hayber Pahtunhva eyaletinde saldırılar düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.
Daha önce de Pakistan ordusu, Afganistan'ın Host, Paktiya ve Kunar vilayetlerinde TTP üslerini hedef almış, bu saldırılar iki ülke yönetimleri arasında gerilime neden olmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.