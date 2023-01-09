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Dünya

Uluslararası toplumun selden etkilenen Pakistan'a destek sözü 10 milyar doları aştı

Cenevre'de devam eden Uluslararası İklime Dirençli Pakistan Konferansı'nda uluslararası toplumun, Pakistan’ın sel sonrası rehabilitasyon ve yeniden inşa faaliyetlerine destek taahhüdü şu ana kadar 10 milyar doları geçti.

Muhammet Nazım Taşcı   | 09.01.2023
Uluslararası toplumun selden etkilenen Pakistan'a destek sözü 10 milyar doları aştı

İslamabad

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Meryem Aurangzeb, uluslararası toplumun, Cenevre’deki Uluslararası İklime Dirençli Pakistan Konferansı’nda 8,57 milyar dolar yardım taahhüt ettiğini açıkladı.

Başbakan Şahbaz Şerif’in 8 milyar dolarlık destek çağrısına, İslam Kalkınma Bankası 4,2 milyar, Dünya Bankası 2 milyar dolar ve Asya Kalkınma Bankası 1,5 milyar dolarlık taahhüt verdi. ABD, Çin, Japonya ve farklı ülkelerden de destek açıklamaları geldi.

Aurangzeb'in 8,57 milyar dolarlık yardım taahhüdü verildiğini ifade etmesinin ardından Suudi Arabistan ve Asya Altyapı Yatırım Bankası birer milyar dolar destek taahhüdünde bulundu.

Cenevre’de devam eden konferansta, şu ana kadar Pakistan'ın sel sonrası rehabilitasyon ve yeniden inşa faaliyetlerine destek olmak için verilen taahhütler 10 milyar doları geçti.

Pakistan'da 2022'deki sel felaketi sebebiyle yaklaşık 1740 kişi hayatını kaybetti, 12 binden fazla kişi yaralandı.

Ülke genelinde 33 milyondan fazla kişinin etkilendiği sellerin maliyetinin 30 milyar doların üzerinde olduğu belirtiliyor.

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