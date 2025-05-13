Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, 2014'te Malezya uçağının düşürülmesinden Rusya'yı sorumlu tuttu
Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), 2014'te Malezya Hava Yollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinden Rusya'nın sorumlu olduğuna karar verdi.
Ankara
ICAO'dan yapılan yazılı açıklamada, 298 kişinin hayatını kaybettiği MH17 yolcu uçağının düşürülmesi hakkında Hollanda ve Avustralya'nın Rusya aleyhine başvurusuna ilişkin oylama yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, Rusya'nın, uluslararası havacılık kanunları kapsamında "uçan sivil hava araçlarına karşı silah kullanmaktan kaçınmaya yönelik" yükümlülüklerini yerine getirmediği kararına varıldığı kaydedildi.
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Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, yaptığı açıklamada, ICAO'nun kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Rusya'ya "sorumluluklarını yerine getirmesi" çağrısında bulundu.
Hollanda ve Avustralya, 2014'te MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinden sorumlu tuttukları Rusya'dan tazminat talebiyle 2022'de ICAO'ya başvurmuştu.
Olay
"MH17" sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te, 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebatla Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasını kullanırken, Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüş, uçaktaki 298 kişi hayatını kaybetmişti.
Ukrayna, uçağın düşürülmesinden Rusya'yı sorumlu tutarken, Moskova bu iddiaları reddediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.