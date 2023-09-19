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Dünya

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bach'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Bach'ın Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulundaki konuşması sonrası Erdoğan'ı tebrik ettiğini bildirdi.

Serkan Kaya  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bach'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik Fotoğraf: Murat Kula - AA

New York

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulundaki konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Bach'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı BM 78. Genel Kurulundaki konuşması sonrasında tebrik ettiği belirtildi ve "IOC Başkanı Bach ayrıca, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a uluslararası spor çalışmalarına ve dünya sporuna verdiği destek için teşekkürlerini iletti." ifadelerine yer verildi.

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