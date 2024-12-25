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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Uluslararası izleme kuruluşundan Gazze'nin kuzeyinde kıtlığın "haftalar içinde başlayacağı" uyarısı

Kıtlık Erken Uyarı Sistem Ağı (FEWS NET), İsrail'in insani yardımların girişine "neredeyse tam abluka" uygulaması nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kıtlığın muhtemel olduğu uyarısı yaptı.

Mustafa Deveci  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
Uluslararası izleme kuruluşundan Gazze'nin kuzeyinde kıtlığın "haftalar içinde başlayacağı" uyarısı Fotoğraf: Hassan Jedi/AA

Ankara

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen FEWS NET, Gazze'nin kuzeyindeki gıda krizine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in bölgeye insani yardım girişine getirdiği engellemeleri devam ettirmesi halinde gelecek aydan itibaren Gazze'nin kuzeyinde kıtlığın muhtemel olduğu belirtildi.

İsrail'in kara saldırılarıyla kuşatma altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve Cibaliya'daki gıda krizine dikkati çekilerek, Tel Aviv yönetiminin politikasını değiştirmediği takdirde gelecek ay ve Mart 2025'te bölgede açlık ve buna bağlı hastalıklardan ölen kişilerinin sayısının günde 2 ila 15 arasına çıkmasının beklendiği ifade edildi.

İsrail yönetiminin 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini büyük oranda engellediği ve açlığı silah olarak kullandığı belirtiliyor.

Gıda krizi nedeniyle 7 Ekim'den bu yana Gazze'de en az 36 çocuk ve bebek yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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