Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, İsrail'in Gazze'de gazetecileri öldürmesini kınadı
Brüksel merkezli Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), İsrail'in Gazze'de gazetecileri öldürmesini kınadığını duyurdu.
Brüksel
IFJ'den yapılan açıklamada, gazetecilerin ölümleriyle ilgili derhal soruşturma başlatılması istendi.
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İsrail'in Gazze'de gazetecileri öldürmesinin kınandığı açıklamada, şimdiye kadar İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 62 gazetecinin isimlerine, ölüm tarihi ve yerlerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca hayatını kaybetmeden önce muhabiri olduğu "Alghad" televizyon kanalına görüntülü bağlanarak gelişmeleri aktaran kadın gazeteci Ayat Haddura'nın "Bu, son video olacak" sözlerinin yer aldığı video da paylaşıldı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6'sı kadın 62 gazeteciyi öldürdüğünü duyurmuştu.
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