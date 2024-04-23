Uluslararası Af Örgütüne göre Fransa'da "Filistinlilerle dayanışma ifadeleri" kısıtlanıyor
Uluslararası Af Örgütünün Fransa şubesi, ülkede son haftalarda Filistinlilerle dayanışma ifadelerine kısıtlamalar getirildiğini belirtti.
Paris
Uluslararası Af Örgütünün Fransa şubesinin X hesabından yapılan açıklamada, Fransa'da yasaklanan veya iptal edilen kamuya açık etkinlikler ve "terör propagandası" suçlamaları nedeniyle İsrail'i eleştirmenin zorlaştığı kaydedildi.
Fransa'da son haftalarda Filistinlilerle dayanışma ifadelerine kısıtlamalar getirildiğine dikkat çekilen açıklamada, Af Örgütünün, bu ülkede "terör propagandası" nedeniyle yapılan adli takiplerden endişeli olduğu aktarıldı.
Açıklamada, Fransız makamlarının bu ay Lille kentinde Özgür Filistin Derneğinin organize etmesi beklenen Filistin konulu konferansı yasakladığı hatırlatılarak, "Terör propagandası suçlaması, Filistinlilerle olan barışçıl dayanışmayı susturmak için çok sık kullanılıyor." değerlendirmesine yer verildi.
Filistin'e verdiği destekle bilinen Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Mathilde Panot, "terör propagandası" suçlamasıyla ifadeye çağrıldığını duyurmuştu.
Panot, hiçbir korkutmanın kendilerini Filistin halkına yapılan soykırımı protesto etmekten alıkoyamayacağını vurgulamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.