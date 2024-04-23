Dolar
32.56
Euro
34.85
Altın
2,322.81
ETH/USDT
3,214.20
BTC/USDT
66,567.00
BIST 100
9,645.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen resepsiyona katıldı
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Uluslararası Af Örgütüne göre Fransa'da "Filistinlilerle dayanışma ifadeleri" kısıtlanıyor

Uluslararası Af Örgütünün Fransa şubesi, ülkede son haftalarda Filistinlilerle dayanışma ifadelerine kısıtlamalar getirildiğini belirtti.

Esra Taşkın  | 23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
Uluslararası Af Örgütüne göre Fransa'da "Filistinlilerle dayanışma ifadeleri" kısıtlanıyor Fotoğraf: Ümit Dönmez/AA

Paris

Uluslararası Af Örgütünün Fransa şubesinin X hesabından yapılan açıklamada, Fransa'da yasaklanan veya iptal edilen kamuya açık etkinlikler ve "terör propagandası" suçlamaları nedeniyle İsrail'i eleştirmenin zorlaştığı kaydedildi.

Fransa'da son haftalarda Filistinlilerle dayanışma ifadelerine kısıtlamalar getirildiğine dikkat çekilen açıklamada, Af Örgütünün, bu ülkede "terör propagandası" nedeniyle yapılan adli takiplerden endişeli olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Fransız makamlarının bu ay Lille kentinde Özgür Filistin Derneğinin organize etmesi beklenen Filistin konulu konferansı yasakladığı hatırlatılarak, "Terör propagandası suçlaması, Filistinlilerle olan barışçıl dayanışmayı susturmak için çok sık kullanılıyor." değerlendirmesine yer verildi.

Filistin'e verdiği destekle bilinen Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Mathilde Panot, "terör propagandası" suçlamasıyla ifadeye çağrıldığını duyurmuştu.

Panot, hiçbir korkutmanın kendilerini Filistin halkına yapılan soykırımı protesto etmekten alıkoyamayacağını vurgulamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de kaybolan ekonomist Berzeg'in evinin yakınlarında kemik ve kıyafet parçaları bulundu
Milli Savunma Bakanı Güler'den Irak ile ortak harekat merkezi kurulmasına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları kabul etti
HÜRKUŞ 23 Nisan için çocukların elleriyle uçtu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı

Benzer haberler

BM Sözcüsü Dujarric: BM birimlerinin Gazze konusunda kendi yetkilerine göre yaptıklarıyla yargılanacağını umuyoruz

BM Sözcüsü Dujarric: BM birimlerinin Gazze konusunda kendi yetkilerine göre yaptıklarıyla yargılanacağını umuyoruz

Uluslararası Af Örgütüne göre Fransa'da "Filistinlilerle dayanışma ifadeleri" kısıtlanıyor

Filistin Esirler Heyeti Başkanı, İsrail hapishanelerindeki tutukluların "vahşi ihlallere" maruz kaldığını söyledi

Fransa'da terör örgütü PKK'nın finanse edilmesiyle bağlantılı 8 kişi gözaltına alındı

Fransa'da terör örgütü PKK'nın finanse edilmesiyle bağlantılı 8 kişi gözaltına alındı
Fransa'da Filistin destekçisi milletvekili, "terör propagandası" suçlamasıyla ifadeye çağrıldı

Fransa'da Filistin destekçisi milletvekili, "terör propagandası" suçlamasıyla ifadeye çağrıldı
İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te son 200 günde 8 bin 430 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te son 200 günde 8 bin 430 Filistinliyi gözaltına aldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet