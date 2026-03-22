Dünya

Slovenya'da akaryakıt satışına arz endişeleri nedeniyle kısıtlama getirildi

Slovenya hükümeti, Orta Doğu’da tırmanan gerilimin enerji piyasalarında yol açtığı arz güvenliği endişeleri nedeniyle akaryakıt satışlarına kısıtlama getirerek, bireysel tüketicilerin günlük alımını 50 litre ile sınırlandırdı.

Bahattin Gönültaş  | 22.03.2026 - Güncelleme : 22.03.2026
Berlin

Hükümetten yapılan açıklamada, küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar ve dağıtım zincirinde yaşanan tıkanıklıklar sebebiyle akaryakıt arzına doğrudan müdahale edilmesinin zorunlu hale geldiği bildirildi.

Küresel piyasaların yakından izlendiği belirtilen açıklamada, dağıtım altyapısındaki aksaklıklar üzerine hazırlanan acil eylem planının yürürlüğe girdiği aktarıldı.

Acil durum tedbirleri kapsamında, akaryakıt sevkiyatındaki lojistik engelleri aşmak amacıyla Slovenya Silahlı Kuvvetleri görevlendirildi.

İstisnai bir önlem olarak ordunun nakliye birimleri ve askeri personeli, akaryakıtın depolardan servis istasyonlarına taşınması sürecinde doğrudan rol alacak.

Ülke genelinde yarından itibaren geçerli olacak düzenlemeye göre, bireysel tüketiciler günde en fazla 50 litre, ticari faaliyet yürüten tüzel kişiler ve çiftçiler ise en fazla 200 litre akaryakıt alabilecek. Söz konusu kısıtlamalar, ikinci bir duyuruya kadar yürürlükte kalacak.

Tedarik zincirindeki aksamaların ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmek amacıyla demir yolu taşımacılığında "olağanüstü durum" ilan edildi. Bu kapsamda Altyapı Bakanlığı, iç pazar için akaryakıt taşıyan trenlere demir yolu trafiğinde mutlak öncelik tanınması konusunda tam yetkili kılındı.

Başta devletin yüzde 32,3 hissesine sahip olduğu petrol şirketi olmak üzere tüm distribütörlere teslimat sürelerini en aza indirme çağrısı yapıldı. Hükümet, stratejik depoların dolu olduğunu vurgulayarak, yakıt kıtlığı yaşanmaması için tüm lojistik altyapının koordine edildiğini duyurdu.

Hakkari ve Şanlıurfa'nın bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi
MİT Başkanı Kalın, İstanbul'da Hamas heyetiyle görüştü
Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu
İletişim Başkanı Duran'dan İstanbul'da çöken binada hayatını kaybeden kişi için başsağlığı mesajı
Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Benzer haberler

Slovenya'da akaryakıt satışına arz endişeleri nedeniyle kısıtlama getirildi

Slovenya'da akaryakıt satışına arz endişeleri nedeniyle kısıtlama getirildi

Slovenya'da halk, genel seçim için sandık başında

Enerji krizinin maliyeti günlük 2 milyar doları aşıyor

Slovenya'da halk genel seçim için sandık başına gidiyor

Slovenya'da halk genel seçim için sandık başına gidiyor
ABD'de mahkeme Pentagon'un basın kısıtlamasını anayasaya aykırı buldu

ABD'de mahkeme Pentagon'un basın kısıtlamasını anayasaya aykırı buldu
Slovenya'da İsrail ile işbirliği yaptığı iddia edilen parti anketlerde geriye düştü

Slovenya'da İsrail ile işbirliği yaptığı iddia edilen parti anketlerde geriye düştü
