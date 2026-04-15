Kadın Parlamenterler Forumu'nun 41. Oturumu İstanbul'da düzenlendi

Bir otelde düzenlenen forumun açılışı, Kadın Parlamenterler Bürosu Başkanı Cynthia Lopez Castro tarafından yapıldı.

Oturuma, PAB Başkanı Tulia Ackson ve PAB Genel Sekreteri Martin Chungong ile çok sayıda parlamenter katıldı.

Forumun 41'inci oturumunun başkanlığına seçilen AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, verilen görev için teşekkür etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmanın, parlamentolar arası diyaloğu güçlendireceğini ve ortak sorunlara çözüm üretme iradesini ortaya koyacağına inandığını dile getiren Aksal, "Kadınların siyasetteki temsili ve karar alma süreçlerine etkin katılımı yalnızca bir eşitlik meselesi değil, demokratik sistemlerin niteliğini belirleyen temel unsurlardan biridir." dedi.

Kadınların aktif rol aldığı siyasetin daha kapsayıcı, dengeli ve sürdürülebilir politikaların geliştirilmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Aksal, "Unutmamalıyız ki daha adil, daha barışçıl ve daha kapsayıcı bir dünya kadınların karar alma süreçlerinde güçlü biçimde yer aldığı toplumlarla mümkün olacaktır." diye konuştu.

PAB Başkanı Ackson, konuşmasında ev sahibi Türkiye'ye teşekkür etti.

Kadın Parlamenterler Forumu oturumuna dikkati çeken Ackson, "Bu bir tesadüf değil. Planlanmış bir şey ama aynı zamanda kadın ve erkeklerin, kadınların sesini duyurma ve kadınları yüceltme çağrısına birlikte cevap verebileceklerini hissetmeleri ilerleme kaydettiğimiz anlamına da geliyor. Bu yüzden birlikte çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Ackson, milletvekilleri olarak dünyada bir fark yaratmak ve aynı zamanda cinsiyet eşitliğine olan bağlılığın küresel olarak ilerletilmesini sağlamak için çalışmanın önemini vurguladı.

Bu forumun diyalog, dayanışma ve ortak ilerleme için kilit bir alan olduğuna işaret eden Ackson, PAB Genel Sekreteri Martin Chungong'a kuruluşta toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemli bir destekçisi olduğu için teşekkür etti.

Kadın Parlamenterler Bürosu Başkanı Castro, savaşta ölen kadınlara saygılarını sunarak, "Bugün şiddet, yerinden edilme ve korkuya maruz kalan tüm kadınlara ve kız çocuklarına içten dayanışma duygularımızı ifade etmek istiyorum. Savaş, onların geleceğini engelliyor." ifadelerini kullandı.

Castro, savaşlarda hiçbir kadının hayatını kaybetmemesi için mücadeleyi sürdüreceklerini aktardı.

Parlamentolardaki kadın vekillerin oranının yüzde 25 olduğunu paylaşan Castro, "Bugün dünyada parlamentosunda cinsiyet eşitliğini sağlamış 7 ülke var. Bunun için, Andorra, Bolivya, Küba, Nikaragua, Ruanda, Birleşik Arap Emirlikleri ve tabii ki sevgili ülkem Meksika'yı tebrik etmek istiyorum." açıklamasında bulundu.

PAB Genel Sekreteri Chungong, 12 yıldır sürdürdüğü görevi doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi konularına katkı sunmayı kendisine görev edindiğini ifade etti.

PAB'ın bu alandaki başarısının kolektif bir çabanın sonucu olduğunu aktaran Chungong, kuruluşun bünyesinde toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki ilerlemenin kolektif bir çabanın ürünü olduğunu belirterek, bu başarının tüm üyelerin kararlılığı ve örgüt içindeki güçlü liderlikten kaynaklandığını ifade etti.

PAB'da cinsiyet eşitliği gündemini öne çıkaran isimlerden biri olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Chungong, kadınların karar alma süreçlerinde yer almadığı bir demokrasinin meşru kabul edilemeyeceğini sözlerine ekledi.