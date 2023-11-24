Dolar
28.84
Euro
31.51
Altın
1,994.07
ETH/USDT
2,066.30
BTC/USDT
37,359.00
BIST 100
7,898.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Uluslararası Af Örgütünden Hollanda'daki seçimler için "Dün insan hakları kaybetti" yorumu

Uluslararası Af Örgütünce, 22 Kasım'da gerçekleştirilen erken genel seçimlerde Geert Wilders liderliğindeki İslam karşıtı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisinin (PVV) ilk sırayı almasına ilişkin, "Dün insan hakları kaybetti." değerlendirmesi yapıldı.

Selman Aksünger  | 24.11.2023 - Güncelleme : 24.11.2023
Uluslararası Af Örgütünden Hollanda'daki seçimler için "Dün insan hakları kaybetti" yorumu

AMSTERDAM

Uluslararası Af Örgütü Hollanda Şubesi'nin X'ten yaptığı açıklamada, "Dün insan hakları kaybetti. Hollanda seçimlerini ırkçı bir parti kazandı. Nüfusun belli bir bölümünü aşağı olarak nitelendirerek dışlayan bir parti." ifadesi kullanıldı.

Wilders'in partisinin seçim bildirgesinin, hukukun üstünlüğü ve Anayasa'nın altını oyduğu belirtilen açıklamada, PVV'nin göçmen karşıtlığına işaret edildi.

Açıklamada, herkes için ve her zaman insan hakları için mücadeleye devam edileceği vurgulandı.

Aşırı sağın meclisteki toplam sandalye sayısı 28'den 41'e yükseldi

2021 seçimleri sonucunda mecliste 17 sandalye elde eden PVV, bu sayıyı 37'ye çıkardı. PVV'nin oy oranı da 10,8 puan artışla 23,5'e yükseldi.

Bir başka aşırı sağcı Thierry Baudet liderliğindeki Demokrasi için Forum Partisi 2021 seçimlerine göre 5 sandalye kaybederek 3 sandalyeye, JA21 Partisi de 3 sandalyeden bir sandalyeye geriledi.

Böylece, aşırı sağcıların meclisteki toplam sandalye sayısı 28'den 41'e çıktı.

Lilian Marijnissen liderliğindeki Sosyalist Partinin çıkardığı milletvekili sayısı ise 2021 seçimlerine kıyasla 4 azalarak 5'e geriledi.

Hollanda Senatosunda en çok sandalyeye sahip olan, Temsilciler Meclisinde 2021'de bir sandalye elde eden Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi ise 7 sandalye kazandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gazze'den Mısır'a geçen 100 Türk vatandaşının bugün İstanbul'a ulaşması bekleniyor
TBMM Genel Kurulu'nda, uluslararası anlaşmanın onaylanmasına ilişkin 5 kanun teklifi kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin Ankara'daki galasına katıldı
Ankara'da yaklaşık 25 milyon liralık sahte tıbbi malzeme ele geçirildi
ETHEXPO Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı

Benzer haberler

Uluslararası Af Örgütünden Hollanda'daki seçimler için "Dün insan hakları kaybetti" yorumu

Uluslararası Af Örgütünden Hollanda'daki seçimler için "Dün insan hakları kaybetti" yorumu

Hollanda'da 8 tren istasyonunda Filistin'e destek için oturma eylemleri yapıldı

İstanbul 2 No'lu Barosu, İsrail'in Gazze'deki suçlarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıdı

Hollandalı ırkçı lider Wilders'in siyasi hayatı büyük ölçüde İslam karşıtlığıyla şekillendi

Hollandalı ırkçı lider Wilders'in siyasi hayatı büyük ölçüde İslam karşıtlığıyla şekillendi
Hollanda'da aşırı sağın beklenmedik zaferi zorlu koalisyon ihtimallerini beraberinde getirdi

Hollanda'da aşırı sağın beklenmedik zaferi zorlu koalisyon ihtimallerini beraberinde getirdi
Hollanda'da genel seçimleri İslam düşmanı Wilders'ın partisi açık farkla önde tamamladı

Hollanda'da genel seçimleri İslam düşmanı Wilders'ın partisi açık farkla önde tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet