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İspanya’nın başkenti Madrid'de bir araya gelen öğrenciler, Filistin'e destek gösterisi düzenliyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Uluslararası Af Örgütü ve Avaaz Platformu, Beyaz Saray önünde Filistin'e destek gösterisi düzenledi

ABD'de Uluslararası Af Örgütü ve Küresel Vatandaşlık Platformu Avaaz, Beyaz Saray önünde İsrail'in Gazze'ye günlerdir devam eden yoğun saldırılarını protesto etti.

Dilara Karataş  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
Uluslararası Af Örgütü ve Avaaz Platformu, Beyaz Saray önünde Filistin'e destek gösterisi düzenledi

Ankara

Beyaz Saray önünde düzenlenen gösteride, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitirenlerin anısına temsili kefenler yer aldı.

Gösteride, Filistin'de ateşkes çağrısında bulunularak, Beyaz Saray'ın önüne "Biden: Hemen Şimdi Ateşkes" ve "Gazze'deki Çocukların Büyümesine İzin Verin" yazılı büyük bir pankart asıldı.

Uluslararası Af Örgütünün ABD Şubesi İcra Direktörü Paul O'Brien, gösterinin Gazze'deki can kayıplarına dikkati çekmek için düzenlendiğini söyledi.

Protesto gösterisinin, Gazze'ye saldırıların durdurulması için hükümetin yeterince çalışmadığını göstermek amacıyla yapıldığını vurgulayan O'Brien, bölgeye silah gönderilmesinin de durdurulması gerektiğini belirtti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 50 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 710'u çocuk ve 3 bin 160'ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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