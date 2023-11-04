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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Uluslararası Af Örgütü: Gazze'de çatışmalar durmazsa insani felaket daha da kötüleşecek

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), çatışmalar durmadığı takdirde İsrail'in 16 yıldır abluka uyguladığı Gazze'deki insani felaketin daha da kötüleşeceğine dikkati çekti.

Behlül Çetinkaya  | 04.11.2023 - Güncelleme : 04.11.2023
Uluslararası Af Örgütü: Gazze'de çatışmalar durmazsa insani felaket daha da kötüleşecek

Greater London

İngiltere merkezli örgütten yapılan açıklamada çatışmalar nedeniyle sivil ölümlerinin daha önce görülmemiş seviyelerde gerçekleştiği ifade edilerek, "Sayısız hayat parçalandı, birbirinden koparıldı ve alt üst oldu." değerlendirmesi yapıldı.

"Her geçen gün daha fazla hayat sona eriyor, Gazze'deki insani felaket daha da kötüleşiyor" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada İsrail'in 7 Ekim'deki Hamas saldırılarına karşılık başlattığı bombardımanlarda sivil ölümlerin sarsıcı şekilde arttığına vurgu yapıldı.

Ölen sivillerin üçte birinden fazlasının çocuk olduğuna dikkati çeken açıklamada halen enkaz altında sayısız insan bulunduğunun altı çizildi.

Açıklamada, Gazze'de tutulan en az 200 esirin de hayatının tehlike altında olduğu belirtilerek, "İsrail'in sıkılaştırdığı Gazze ablukasıyla bölgeye su, gıda, yakıt dahil malların girişi engelleniyor ve 2 milyondan fazla kişi Gazze Şeridi'nde yaşam mücadelesi veriyor." ifadeleri kullanıldı.

"Çatışmalar bir an önce durmazsa İsrail'in işgal altındaki Gazze'ye 16 yıldır uyguladığı hukuk dışı ablukanın yol açtığı insani felaket daha da kötüleşecek." ifadelerine yer verilen açıklamada tüm tarafların savaş suçları işlemeyi ve uluslararası insancıl hukuku ciddi şekilde ihlal etmeyi sürdürdüğüne vurgu yapıldı.

Ateşkesin tüm tarafların hukuka aykırı saldırılarına son vermenin yanı sıra insanların çektiği acıya çare olmak üzere yardım kuruluşlarının bölgede faaliyetler yürütmesini sağlayacağı ifade edilen açıklamada, hastanelerin ihtiyaçlarının sağlanması için de ateşkese ihtiyaç olduğu belirtildi.

Açıklamada, ateşkesin esirlerin salıverilmesi için görüşme ortamını sağlayacağı ve tüm taraflarca işlenmiş savaş suçlarının bağımsız uluslararası araştırmacılarca soruşturulmasına fırsat tanıyacağı bilgisi de paylaşıldı.

Uluslararası Af Örgütü, akan kanı durdurmak ve insani yardımların Gazze'ye girmesini sağlamak için herkesi ateşkes çağrısı yapan imza kampanyasına katılmaya da davet etti.

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