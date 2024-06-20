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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Ultra Ortodoks Yahudiler, İsrail’in zorunlu askerlik hizmetini protesto etmek için otoyolu trafiğe kapattı

Ultra Ortodoks Yahudiler (Harediler), Bney Brak kentinde, İsrail’in zorunlu askerlik hizmetini protesto etti.

Esat Fırat  | 20.06.2024 - Güncelleme : 20.06.2024
Ultra Ortodoks Yahudiler, İsrail’in zorunlu askerlik hizmetini protesto etmek için otoyolu trafiğe kapattı

BNEY BRAK

Onlarca Haredi, başkent Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde, İsrail'deki zorunlu askerlik hizmetini protesto etmek için gösteri düzenledi.

Göstericiler, kuzey güney yönünde uzanan ve Bney Brak kentinden geçen 4 numaralı otoyolu trafiğe kapattı. Polisler, otoyolda oturma eylemi yapan göstericileri dağıtmak için zaman zaman müdahalede bulundu.

20.06.2024


Birbirlerine kenetlenen ve polise direnen göstericiler uzun bir süre trafiğe engel oldu. Göstericileri ayırarak trafiği açmaya çalışan polisin göstericilerden bazılarını yerde sürüklediği anlar kameralarla kaydedildi.

Polis, direnen bazı Haredileri gözaltına aldı.

İsrail'de 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'ne başlayan saldırıların ardından Haredilerin askerlikten muaf tutulmaya devam edilip edilmeyeceği tartışması yaşanıyor.

İsrail Meclisinde, Haredilerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasa tasarısı, 11 Haziran'da yapılan oylamada oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Tasarı, yürürlüğe girmesi için ikinci ve üçüncü okumada onaylanmak üzere Meclisin Dışişleri ve Güvenlik Komitesinde tartışılacak.

Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine Haredilerin de zorunlu askerliğe alınması yönündeki kamuoyu baskısı artıyor.

Öte yandan Netanyahu hükümetinde yer alan Ultra Ortodoks Yahudileri temsil eden partiler ise Haredilere de askerliği zorunlu hale getirecek yasa tasarısına karşı çıkıyor.

Ultra Ortodoks Yahudiler

İsrail nüfusunun yüzde 12'sini oluşturan Ultra Ortodoks Yahudiler, toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.

Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor.

Harediler, laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren okullara devam ediyor.

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