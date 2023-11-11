Dolar
28.54
Euro
30.52
Altın
1,937.81
ETH/USDT
2,061.10
BTC/USDT
37,016.00
BIST 100
7,771.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi düzenleniyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'nın Rus kontrolünden kurtardığı Liman kentinde sessizlik hakim

Ukrayna ordusunun yaklaşık bir yıl önce Rus kontrolünden kurtardığı Liman kentinde, zorlu yaşam şartları ve sessizlik hakim.

Davit Kachkachishvili  | 11.11.2023 - Güncelleme : 11.11.2023
Ukrayna'nın Rus kontrolünden kurtardığı Liman kentinde sessizlik hakim Fotoğraf: Özge Elif Kızıl/AA

Liman

Ukrayna genelinde en yoğun çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesine bağlı kentte yaşayanlar, cephedeki patlama sesleriyle yaşamaya alıştı.

Ukrayna ordusunun Ekim 2022'de yeniden kontrolü sağladığı Liman ise büyük yıkımlar nedeniyle adeta hayalet şehri andırıyor.

Savaşın derin izlerini taşıyan sokaklarda, insanlara rastlamak da oldukça zor.

Cephe hattına yakın olması nedeniyle Ukrayna ordusu güçlerinin yoğun hareketlilik gösterdiği şehrin ana yollarında, askeri araçlar ve ambulanslar dikkati çekiyor.

Rus hava saldırılarının aralıklarla devam ettiği Liman'da, bazı aileler halen sığınaklarda yaşıyor.

Saldırılar sonucu sivil altyapının yerle bir olduğu kentte kalmaya cesaret edenler, hayatlarını zorlu koşullarda sürdürüyor.

Mayın tehlikesine rağmen ormandan toplanan mantarlar, geçim kaynağı oluyor

Devletin, gönüllülerin ve çeşitli yardım kurumlarının sağladığı yardımlarla hayatta kalmaya çalışan siviller, güvenlikleri için genellikle dışarı çıkmamaya özen gösteriyor.

Ancak bazı siviller, saldırı tehlikesine rağmen kentin çevresindeki ormana giderek mantar topluyor.

Çatışmalarda ağır hasar alan bir apartman önündeki depolarda komşusuyla yeni toplanmış mantarı temizlemeye çalışan 73 yaşındaki Lyudmila, Liman'daki hayat şartlarını AA muhabirine anlattı.

Güvenlik nedeniyle soyadını belirtmek istemeyen Lyudmila, yardım almalarına rağmen geçimlerini sağlamak için ormandan mantar topladıklarını söyledi.

Ormanda yetişen çeşitli mantar türlerinin toplanmasının mümkün olduğunu dile getiren Lyudmila, mayın tehlikesi nedeniyle artık insanların eskisi gibi mantar toplamaya cesaret edemediğini kaydetti.

Oğlunun, çevredeki alanları daha iyi bildiği için gidip mantar topladığını ifade eden Lyudmila, "Oğlum mantarı topluyor, biz de temizliyoruz. Mantarın bir kısmını satıyoruz, bir kısmını ise yemek için kendimize ayırıyoruz." dedi.

Lyudmila, ormanda mantar toplanmasının oldukça tehlikeli olduğuna dikkati çekerek, "Geçen yıl ormanda mantar toplamaya çalışan 5 kişi mayına bastı." diye konuştu.

İnsanlar Liman'a dönmeye çalışıyor

Savaşın başından itibaren birkaç ay boyunca sığınakta kaldıklarını belirten Lyudmila, bugüne kadar su hizmeti verilmediği için ısıtma sistemlerinin de çalışmadığı kentte, elektrik ve odun sobaları kullandıklarını kaydetti.

Liman'da yaşamanın zorluğuna rağmen, savaş nedeniyle buradan tahliye edilen bazı kişilerin dönmeye başladığına işaret eden Lyudmila, "Başka yerler her ne kadar daha iyi olsa da herkes kendi evinde olmak istiyor. Eskisi gibi yoğun olmasa da saldırılar oluyor." şeklinde konuştu.

Lyudmila, savaşın bitmesini istediklerini söyledi.

"Çok ama çok korkuyorduk"

Komşusu Lyudmila'ya mantar temizlemekte yardım eden 85 yaşındaki Antonina ise ağır yıkımların meydana geldiği kentte yalnız yaşadığını söyledi.

Soyadını belirtmeyen Antonina, "Yaklaşık bir yıl önce sığınakta kalırken bir komşumla dışarı çıkmak için kapıyı açmaya çalışıyordum ki birden patlama oldu. Tam karşımızda bir çukur oluştu. Ondan sonra kısmen işitme kaybını yaşadım. İlaç almaya başladım ve artık daha iyi duyabiliyorum." ifadelerini kullandı.

Liman'da kalan herkesin ağır saldırılar altında zor günler geçirdiğini vurgulayan Antonina, "Bazen patama olunca tüm evlerin yıkıldığını düşünüyorduk. Çok ama çok korkuyorduk. Korkunçtu." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta "Yerinde Dönüşüm Projesi"nin ilk temeli atıldı
Deprem direnci artan Düzce, teşviklerle ekonomik gelişimini de sürdürüyor
Yabancı yamaç paraşütü pilotu eğitmenlerinden "Babadağ övgüsü"
Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Depremlerin sarstığı Düzce sigorta yapılan konut oranında ilk sırada yer aldı

Benzer haberler

Ukrayna: Rusya, Kiev'e balistik füze saldırısı düzenledi

Ukrayna: Rusya, Kiev'e balistik füze saldırısı düzenledi

Besiciler dönüş yolculuğunu erteleyince kuzular yaylada doğdu

Ukrayna'nın Rus kontrolünden kurtardığı Liman kentinde sessizlik hakim

NATO, Ukrayna'ya "ihtiyacına göre" yardım etmeyi sürdürecek

NATO, Ukrayna'ya "ihtiyacına göre" yardım etmeyi sürdürecek
Binance, ruble bazlı işlemlerini sonlandırıyor

Binance, ruble bazlı işlemlerini sonlandırıyor
Trabzonlu baba 43 yaşında emekli olup kendisini serebral palsili çocuklarına adadı

Trabzonlu baba 43 yaşında emekli olup kendisini serebral palsili çocuklarına adadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet