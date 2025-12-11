Dolar
42.62
Euro
50.08
Altın
4,211.75
ETH/USDT
3,197.00
BTC/USDT
90,245.00
BIST 100
11,262.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ATO Congresium'da “TİSK 29. Olağan Genel Kurulu”nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da “TİSK 29. Olağan Genel Kurulu”nda konuşuyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'nın, Hazar Denizi'nde Rusya'ya ait bir petrol platformuna saldırı düzenlediği öne sürüldü

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Hazar Denizi'nde Rusya'ya ait bir petrol platformuna insansız deniz araçlarıyla saldırı düzenlendiğini iddia etti.

Davit Kachkachishvili  | 11.12.2025 - Güncelleme : 11.12.2025
Ukrayna'nın, Hazar Denizi'nde Rusya'ya ait bir petrol platformuna saldırı düzenlediği öne sürüldü Fotoğraf: Arşiv

Kiev

Ukrayna'nın "RBK-Ukrayna" haber ajansında yer alan haberde, Hazar Denizi'nde Rus petrol şirketi Lukoil'e ait bir petrol platformuna insansız deniz araçları kullanılarak saldırı yapıldığı öne sürüldü.

Saldırının, SBU tarafından düzenlendiği belirtilen haberde, şu ifadeler kullanıldı:

"Açık deniz platformuna yönelik en az dört isabetin kaydedildiği bildirildi. Saldırı nedeniyle (petrol platformunda) hizmet veren 20'den fazla kuyuda petrol ve doğal gaz üretimi durduruldu."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ukrayna: Rus ordusu bu gece 3 balistik füzesi ve 151 İHA ile saldırdı

Öte yandan Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun bu gece Ukrayna'ya hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 3 balistik füze ve 151 İHA'nın kullanıldığı aktarılan açıklamada, hava savunma kuvvetlerince iki füze ve 83 İHA'nın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Bir füze ve 68 İHA’nın ülke genelindeki 34 noktaya isabet ettiği kaydedilen açıklamada, saldırılar nedeniyle Çernigiv bölgesinde bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Boş kalan hac kontenjanları için 18 Aralık'a kadar ek başvuru süresi tanındı
TOGEM-DER'in "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı" Emine Erdoğan'ın katılımıyla açılacak
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Afetlerde kesintisiz iletişim için akademisyen ve amatör telsizciler işbirliği yaptı
Hakkari'deki kayak merkezi yeni sezon için gün sayıyor

Benzer haberler

Ukrayna'nın, Hazar Denizi'nde Rusya'ya ait bir petrol platformuna saldırı düzenlediği öne sürüldü

Ukrayna'nın, Hazar Denizi'nde Rusya'ya ait bir petrol platformuna saldırı düzenlediği öne sürüldü

İsrail'e ait Merkava tankı, Lübnan'ın güneyinde UNIFIL devriyesine ateş açtı

Zelenskiy: Bu hafta, hepimiz için, kan dökülmesine son vermek için yeni haberler getirebilir

Ukrayna: Odessa Limanı'nda "Rus gölge filosuna" ait bir gemiye el konuldu

Ukrayna: Odessa Limanı'nda "Rus gölge filosuna" ait bir gemiye el konuldu
Papa 14. Leo, Vatikan'ın Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliğine hazır olduğunu yineledi

Papa 14. Leo, Vatikan'ın Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliğine hazır olduğunu yineledi
Zelenskiy, güvenliğin sağlanması durumunda 60 ila 90 günde seçimlere hazır olacaklarını belirtti

Zelenskiy, güvenliğin sağlanması durumunda 60 ila 90 günde seçimlere hazır olacaklarını belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet