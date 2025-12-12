Zelenskiy ABD'nin önerdiği ve üzerinde çalıştıkları barış planı hakkında konuştu
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin toprak bütünlüğüyle ilgili kararın Ukrayna halkı tarafından verilmesi gerektiğini belirterek, "Seçimler veya referandum yoluyla Ukrayna halkının bu soruyu yanıtlayacağına inanıyorum." dedi.
Kiev
Zelenskiy başkent Kiev'de yerli ve yabancı gazeteciler için düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin, savaşı sona erdirmek için önerdiği ve üzerinde çalışmaya devam ettikleri barış planın ayrıntıları hakkında bilgi verdi.
Söz konusu planın 20 maddeye kadar kısaltıldığını ve revize edilip ABD tarafına geri gönderildiğini aktaran Zelenskiy, "Bu bir nihai plan değil." diye konuştu.
Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunun kendileri için son derece önemli olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "20 maddelik bir planla ilgili hala üzerinde soru işaretleri olan konular var. Özellikle topraklar meselesi çok hassas. Ruslar, Donbas'ın tamamını istiyor ama biz bunu elbette kabul etmiyoruz." dedi.
ABD'nin, söz konusu plana göre Donbas bölgesini bir "serbest ekonomik bölge" olarak değerlendirdiğini, Rusya'nın ise burada bir "silahsızlandırılmış bölgenin" olmasını istediğini aktaran Zelenskiy, "Bizim bulunduğumuz yerde, yani temas hattında durmak adil olur. Bu nedenle, bu farklı pozisyonlar arasındaki görüşmeler devam ediyor ve henüz bir sonuca varılmadı." ifadelerini kullandı.
ABD'nin, Rus ordusunun Zaporijya ve Herson bölgelerinde temas hattında kalmasını önerdiğini aktaran Zelenskiy, "Bu konu şimdilik değerlendiriliyor. (Rus ordusu) Bulundukları Harkiv, Sumi ve Dnipropetrovsk bölgelerindeki ilgili alanlardan çekilecek." diye konuştu.
Ülkenin toprak bütünlüğü meselesiyle ilgili kararların Ukrayna halkı tarafından verilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Seçimler veya referandum yoluyla Ukrayna halkının bu soruyu yanıtlayacağına inanıyorum. Ukrayna halkının görüşü mutlaka bu kararda yer almalıdır." dedi.
ABD'nin, Rusya'nın işgal ettiği topraklarda bulunan Zaporijya Nükleer Güç Santralı için de bir "ortak yönetim" çözümü önerdiğini belirten Zelenskiy, "Eğer Amerikalılar istasyonu üzerine alabiliyorsa, istasyondaki paylarının ne anlama geldiği açıkça bellidir. Bu onların etkisi, onların parası olur ve bize ait olan da bizimdir." şeklinde konuştu.
"En önemlisi, seçimlerin meşru şekilde yapılmasıdır"
Zelenskiy, ülkesinde devam eden savaş nedeniyle gerçekleşmeyen devlet başkanı seçimleri hakkında da değerlendirmede bulundu.
Çatışmalar sürerken ülkesinde gerekli güvenliğin sağlanması halinde seçimlerin yapılabileceğini belirten Zelenskiy, "En önemlisi, seçimlerin meşru bir şekilde yapılmasıdır." ifadesini kullandı.
Zelenskiy, "Milletvekillerinden, sıkıyönetim sırasında seçimlerin yapılması olasılığına ilişkin yasa değişikliği taslağı hazırlamalarını talep ettim." diye konuştu.
"Rusya, anlaşma imzalanmadan ateşkesi kabul etmeyecek"
Zelenskiy, Rusya'nın, barış planını imzalanmadan ateşkesi kabul etmeyeceğini savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Rus tarafıyla yapılan görüşmelerin ardından, ABD tam bir ateşkesin ancak bir çerçeve anlaşmasının imzalanmasıyla sağlanabileceğine inanıyor. Bana göre Rusların, bir anlaşma olmadığı sürece ateşkesi kabul etmeyecekleri bir sır değil."
Zelenskiy, Türkiye’nin denizde ve enerji altyapılarına yönelik bir ateşkes sağlanması için çaba gösterdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda üst düzey bir görüşme düzenlemek istediğini belirterek, şunları kaydetti:
"(Cumhurbaşkanı Erdoğan) Önce heyetler düzeyinde, sonra da liderlik düzeyinde bir toplantı düzenlemek istedi. Ona, hazır olduğumuzu söyledim. ABD bugün bir anlaşmaya yakın olduğumuza inanıyor. Hadi yapalım bunu, hemen bir ateşkes olsun ve ardından diğer adımlarla ilerleyelim."
"Geniş kapsamlı esir takası için hazırlıklar sürüyor"
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un Rus yetkililerle kısa süre önce bir görüşme yaptığını aktaran Zelenskiy, geniş kapsamlı esir takası için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.
Zelenskiy, "Taraflar, yılbaşı öncesinde oldukça geniş kapsamlı bir takasın gerçekleşeceği ve listelerin kesinleştirilmesi gerektiği konusunda anlaştı. Ancak özellikle Rusya tarafından bir gecikme var." ifadelerini kullandı.
"Seçimlerin yapılması gerekiyorsa en azından seçim süreci boyunca ateşkes sağlanmalı"
İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen toplantıda katılımcılara hitap eden Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için sürdürdükleri çalışmaları değerlendirdi.
Zelenskiy, ABD'nin savaşı sona erdirmek amacıyla önerdiği barış planı üzerindeki çalışmalara da değindi.
Söz konusu 20 maddelik planı revize ederek dün ABD tarafına ilettiklerini anımsatan Zelenskiy, savaşın sonlanması durumunda güçlü güvenlik garantilerine ihtiyaç duyacaklarını söyledi.
Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesinin sivil ve enerji altyapılarına yönelik saldırılarını önlemek için "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL)" programına desteğin sürdürülmesinin önemini vurguladı.
Ülkesine yardım eden müttefiklere teşekkürlerini ileten Zelenskiy, "Herkesi, dondurulmuş Rus varlıklarının (Ukrayna için) kullanımı konusunda mümkün olan en hızlı şekilde ilerlemeye çağırıyorum." diye konuştu.
"Ukrayna, demokrasiden kaçmıyor"
Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'da devlet başkanı seçimlerinin yapılması yönündeki çağrılarını da değerlendirdi.
Trump ile her türlü formatın içinde çalışmaya hazır olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Başkan Trump, Ukrayna'daki seçimler konusunda daha fazla söz ederse şunu tamamen açık bir şekilde söylemek isterim ki seçimleri yapmayı deneyebiliriz. Ukrayna, demokrasiden kaçmıyor." dedi.
Savaşın sürdüğü bir ülkede seçimlerin yapılması için uygun güvenlik ortamın oluşturulması gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, "Seçimlerin yapılması gerekiyorsa en azından seçim süreci boyunca ateşkes sağlanmalı. Bu, görüşülmesi gereken bir konudur. Açıkçası, biz Ukrayna'da Amerika'nın bu konuda Rus tarafıyla görüşmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.