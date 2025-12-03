Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'nın, 2026'da ulusal savunmaya yaklaşık 66,3 milyar dolar ayıracağı bildirildi

Ukrayna Başbakanı Yuliya Sviridenko, 2026'da ülkesinin savunma harcamaları için bütçeden 2,8 trilyon Ukrayna Grivnası (yaklaşık 66,3 milyar dolar) ayrılacağını duyurdu.

Davit Kachkachishvili  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
Ukrayna'nın, 2026'da ulusal savunmaya yaklaşık 66,3 milyar dolar ayıracağı bildirildi Fotoğraf: Jose Colon/AA

Kiev

Sviridenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Ukrayna Parlamentosu'nun ülkenin 2026 bütçesini onayladığını belirtti.

Bütçeye verdiği desteklerden dolayı parlamentoya teşekkür eden Sviridenko, "Bütçenin temel öncelikleri savunma, güvenlik ve sosyal sürdürülebilirliktir. Devlet politikasının üzerine inşa edildiği temel budur." ifadelerini kullandı.

Savunma konusunun son derece önemli olduğunun altını çizen Sviridenko, şunları kaydetti:

"Devlet, kendi gelirlerinin yüzde 100'ünü savunma kuvvetlerine aktarıyor: Orduya nakit destek sağlanması ve asker ailelerine desteklenmesi, hava savunmasının güçlendirilmesi, insansız hava araçları (İHA) da dahil Ukrayna silahlarının geliştirilmesi ve üretimi. Gelecek yıl orduya 2,8 trilyon grivna (yaklaşık 66,3 milyar dolar) harcayacağız, bu da tüm harcamaların neredeyse yüzde 60'ına denk geliyor."

Sviridenko, ülkesinde savaşın sürdüğünü anımsatarak "Savaşa rağmen Ukrayna ekonomisi direnç ve toparlanma gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Telegram'dan yaptığı açıklamada, 2026 bütçesinin onaylanmasına destek veren tüm milletvekillerine teşekkür etti.

Söz konusu bütçenin ülkenin istikrarı için önemli olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Öncelikler nettir. Savunmamızı, sosyal programlarımızı ve Rusya'nın saldırılarının ardından hayatımızı yeniden inşa edebilme imkanlarımızı güvence altına almak lazım. Ayrıca, Ukrayna için gerekli mali desteği sağlamak üzere müttefiklerimizle birlikte çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.

