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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukraynalı ailenin hayalini kurduğu ev, taşındıkları gün başlayan savaşta enkaza döndü

Rusya Federasyonu'nun 24 Şubat'ta saldırı düzenlediği Ukrayna'da harabeye dönen Moşun köyünde birçok aile evsiz kaldı.

Davit Kachkachishvili   | 19.04.2022
Ukraynalı ailenin hayalini kurduğu ev, taşındıkları gün başlayan savaşta enkaza döndü Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Kiev

Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde yer alan Gostomel şehrine yakın Moşun köyü, savaşın başladığı ilk günden bu yana Rus ordusunun Gostomel'deki havaalanını ele geçirmek için düzenlediği uçak saldırılarının hedefi oldu.

Kiev'deki konutunu satarak doğası zengin Moşun köyünde eski bir ev alan ancak Rus saldırıları sonucu evi yıkılan Sergey Kutsenko, köye taşınma hikayesini AA muhabirine anlattı.

Kustenko, geçen yıl Kiev'deki konutunu satarak eşi ve kızıyla Moşun'a taşındıklarını belirterek "Geçen yıl baharda Kiev'deki evimizi sattık, buradan eski bir ev aldık. 6 ay boyunca tadilat yaptık. Evi tamamen yeniledik. Isıtma ve elektrik bağlantılarını sağladık. 23 Şubat'ta banyonun yapımını tamamladık. Artık eve girip yaşayacaktık. 24 Şubat'ta ailece sadece bir günü tamamen evde geçirebildik."

Köyde satın aldıkları eski evi tamamen yenilediklerini aktaran Kutsenko, "Kızım için ayrı bir oda yapmıştık. Bu onun hayatında ilk özel odasıydı ama orada vakit geçiremedi." dedi.

Savaşın başladığı 24 Şubat'ta Rus helikopterlerin bölgeye girmeye ve ateş açmaya başladıklarını anlatan Kustenko, "25 Şubat'ta bizim köye doğru ateş açmaya başladılar. Evler yanmaya ve patlamalar yaşanmaya başladı." ifadesini kullandı.

Kustenko, saldırının başladığı anda kızının çok korktuğunu söyleyerek "Eşim ve kayınvalidem de çok korktu. Bir gün boyunca korkunç saldırılar oldu. Tehlikeli olduğunu anlayınca, 25 Şubat'ta evi ve eşyaları bırakıp buradan ayrıldık." diye konuştu.

"Burası bir cennet gibiydi"

Savaştan önceki hayallerinin ailece burada ömürlerinin sonuna kadar yaşamak olduğunu dile getiren Kutsenko, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz burada hayatımızın sonuna kadar yaşamayı düşünüyorduk. Burada orman var, nehir var. Mantar toplardık. Burası bir cennet gibiydi. Burada arkadaşlar da ev aldı ve tadilat yaptı. Kimiler bir yıl, kimiler daha fazla yaşayabildi ama artık bitti."

Köyden ayrılmalarının ardından şubat sonunda evlerinin hava saldırıları sonucu yıkıldığını kaydeden Kutsenko, "Tüm paramızı bu eve harcamıştık. Eşimi kızımla yurt dışına gönderdim. Benim yaşayacak yerim kalmadı. Evim kalmadı. Burada tazminat bekleyeceğim, (Ruslar) bana ödeme yapmalılar." dedi.

"Tehlike sürüyor"

Rus ordusunun bölgeye yönelik yeni saldırılar düzenleme ihtimalinin yüksek olduğunu savunan Kustenko, "Burada tehlike sürüyor. Ailem henüz buraya gelemeyecek. Savaş bitince ailem gelebilir çünkü onlar (Ruslar) her an yeniden saldırıya geçebilirler. Şimdi burada bir tanıdığımın evinde kalıyorum." ifadelerini kullandı.

Yıkılan evinin yeniden yapılmasının mümkün olmadığını belirten Kutsenko, "Bu evin yeniden inşası yerine onu bir müze olarak bırakacağım, hatıra olarak kalsın. Belki yanında yeni bir evi inşa edebilirim." diye konuştu.



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