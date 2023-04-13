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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa’da Rumeli Platformu’nun iftar programında konuşuyor.
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'dan savunma sistemlerinin NATO sistemleriyle entegre edilmesi çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesi ile NATO müttefiklerinin hava, füze savunma sistemlerinin, Karadeniz ve Baltık Denizi'nde entegre edilmes için çağrıda bulundu.

Ekip  | 13.04.2023 - Güncelleme : 13.04.2023
Ukrayna'dan savunma sistemlerinin NATO sistemleriyle entegre edilmesi çağrısı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Kiev

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuleba, Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen "Uluslararası Kırım Platformu Birinci Karadeniz Güvenlik Konferansı"nda video konferans yoluyla katıldı.

Karadeniz’in tüm Avrupa’nın barış içinde yaşaması açısından önemli rol oynadığını belirten Kuleba, “Ukrayna’nın zaferi, hepimizin zaferi olacak.” dedi.

Kuleba, gelişmelerin Baltık Denizi ve Karadeniz’deki güvenliğin bölünmez olduğunu gösterdiğine işaret ederek, Ukrayna ile NATO müttefiklerinin hava, füze savunma sistemlerinin, Karadeniz ve Baltık Denizi'nde entegre edilmesine yönelik çağrıda bulundu.

Uluslararası hukuka saygı duyan tüm barışçıl ülkelere, Karadeniz’in ticaret ve seyahat amaçlı yeniden kullanabilmesi için silahsızlandırılması çağrısı yapan Kuleba, bu hedefe giden yolda ısrarcı olunması gerektiğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Karadeniz’in kıyıdaş devletler için "işbirliği denizi" olarak kalması gerektiğini belirterek, “Karadeniz, asla bir NATO denizi olmayacak.” ifadesini kullanmıştı.

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