Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin Rusya’ya katılmak için aldığı referandum kararına dünyadan tepkiler
Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nde, Rusya’ya bağlanmak için 23-27 Eylül tarihlerinde referandum yapılması için alınan karar dünyada tepkiyle karşılandı.
Ankara
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk, Luhansk ve Herson’da ayrılıkçıların düzenleyeceklerini açıkladığı seçimlerle ilgili sosyal medyada açıklama yaptı.
"Sahte seçimlerin hiçbir meşruiyeti yoktur." diyen Stoltenberg, seçimlerin Rusya’nın Ukrayna’ya savaşında değişiklik getirmeyeceğini belirtti.
Stoltenberg, "Bu Putin’in savaşının daha da artması demektir. Uluslararası camia uluslararası hukukun açık ihlalini kınamalı ve Ukrayna’ya desteğini artırmalıdır." ifadesini kullandı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimlerin Rusya'ya katılmak için referanduma gitme kararına tepki göstererek, "Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek." uyarısında bulundu.
Kuleba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun kontrolü altındaki Herson ve Zaporijya bölgelerindeki sözde yönetimlerin Rusya’ya bağlanması için 23-27 Eylül tarihlerinde referandum yapılması için karar alınmasına tepki gösterdi.
Rusya'nın, ülkesinin topraklarını işgal eden bir devlet olduğunu belirten Kuleba, "Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Herhangi bir hibrit seferberlik de olmayacak. Rusya, Ukrayna topraklarının bazı kısımlarını yasa dışı olarak işgal eden bir saldırgan oldu ve olmaya devam etmektedir. Ukrayna, topraklarını özgürleştirme hakkına sahiptir ve Rusya ne derse desin onları özgürleştirmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna'nın doğusundaki sözde referandumlar kabul edilmeyecek
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin Rusya'ya bağlanması konusunda yapılması planlanan referandumların uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıkladı.
Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre Scholz, New York'ta BM Genel Kurulu oturum aralarında referandum konusuna tepki göstererek, "Ukrayna'nın doğusundaki sözde referandumlar kabul edilmeyecek. Bu sözde referandumların kabul edilemeyeceği, uluslararası hukuk ve dünya toplumunun bulduğu anlayışlar tarafından kapsanmadığı çok ama çok açıktır." dedi.
Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde, Rusya’ya bağlanmak için 23-27 Eylül'de referandum yapılması için karar alınmıştı.
ABD: Rusya'nın Ukrayna'daki sözde referandumunun sonuçlarını kabul etmeyeceğiz
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın Ukrayna'da yapacağı herhangi bir sözde referandumu kabul etmeyeceklerini ve referandum planının Rusya'nın "umutsuzluğunun" bir yansıması olduğunu belirtti.
Sullivan, Beyaz Saray günlük basın brifingine katılarak ülkenin dış politikası konusunda açıklamalarda bulundu.
Rusya'nın topyekun seferberlik ilan edebileceğini dile getiren Sullivan, bu adımın ve olası bir referandumun Rusya'nın Ukrayna ile savaşta ne kadar "umutsuz durumda" olduğunun da bir göstergesi olduğunu kaydetti.
Sullivan "Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhak etmek için sözde bir referandumu kullanacağını biliyoruz. Bu referandum, egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine aykırıdır, uluslararası sistemi ve Birleşmiş Milletler şartını zedelemektedir. Şunu açıkça söyleyeyim, eğer bu referandum gerçekleşirse ABD hiçbir zaman Rusya'nın iddialarını kabul etmeyecektir." ifadesini kullandı.
Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimlerin Rusya’ya katılmak için referandum kararı
Donbas’taki Donetsk ve Luhansk yönetiminin sözde halk konseylerinden yapılan açıklamada, her iki bölgenin Rusya Federasyonu’na katılması için 23 Eylül’den 27 Eylül’e kadar halk oylaması yapılacağı ifade edildi.
Ukrayna'da Rus ordusunun kontrolü altındaki Herson bölgesindeki sözde yönetim de 23-27 Eylül'de bölgenin Rusya'ya katılması için referandum yapılacağını açıkladı. Zaporijya bölgesinin de o tarihlerde referanduma gideceği duyuruldu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiya devlet kanalına yaptığı açıklamada, “Özel askeri operasyonun en başından itibaren ve ondan önceki dönemde, halkların kaderlerine karar vermeleri gerektiğini söyledik ve mevcut durum, bu halkların kendi kaderlerinin efendisi olmak istediklerini doğruluyor." diye konuştu.
Rusya, 2014’te Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki meydan olaylarıyla Kırım’ı yasa dışı ilhak etmişti. Bunun ardından ayrılıkçılar, Rus etnik nüfusunun çoğunlukta olduğu Donetsk ve Luhansk bölgelerinde sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti isminde yönetimler ilan etmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat'ta sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınmasına dair kararnameyi Kremlin Sarayı'nda imzalamıştı.
Putin, 24 Şubat sabahı "Donbas'taki insanları korumak üzere özel askeri operasyon" başlattıklarını duyurmuştu. Böylece Rusya-Ukrayna savaşı başlamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.