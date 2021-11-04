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Dünya, Koronavirüs

Ukrayna'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı görüldü

Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte vaka sayısı 27 bin 377 artarak, şimdiye kadar görülen günlük en yüksek seviyeye çıktı.

Talha Yavuz   | 04.11.2021
Ukrayna'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı görüldü

Kiev

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 155 bin 405 kişiye Kovid-19 testi yapıldı.

27 bin 377 vaka tespit edildi. Bu vaka sayısı, salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Ülkede, son 24 saatte 699 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'da mayıstan itibaren düşüşe geçen vaka sayıları, eylülde tekrar artmaya başlamıştı.

Salgının durumuna göre ülkede bölgeler "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılıyor.

Kırmızı bölgede en katı, yeşil bölgede en hafif tedbirlerin uygulandığı ülkede pek çok bölge kırmızı bölge durumunda.

Başkent Kiev de artan vakalar nedeniyle 1 Kasım'dan itibaren kırmızı bölge durumuna geçmiş ve şehirde tedbirler artırılmıştı.

Aşılananların sayısı 10 milyonu geçti

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede, son 24 saatte 299 bin 272 kişiye aşı yapıldı.

Ülkede toplam aşılanan sayısı 10 milyon 895 bin 720 oldu.

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