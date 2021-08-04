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Dünya

Ukrayna'da el bombası taşıdığını iddia eden bir kişi hükümet binasına girdi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, el bombası taşıdığını iddia eden kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi hükümet binasına girdi.

Talha Yavuz   | 04.08.2021
Ukrayna'da el bombası taşıdığını iddia eden bir kişi hükümet binasına girdi

Kiev

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saat 10.00 sularında bir kişinin cebinden çıkardığı bomba benzeri bir cismi patlatmakla tehdit ettiği belirtildi.

Açıklamada, polisin özel operasyon başlattığı ve kimliği henüz belirlenemeyen saldırganla görüşmeler yaptığı ifade edildi.

Milletvekili Aleksey Gonçerenko da Telegram hesabından, hükümet binasına el bombasıyla bir kişinin girdiğini, bölgeye özel ekiplerin ulaştığını aktardı.

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