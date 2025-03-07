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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Ülkedeki enerji ve doğal gaz altyapısı yoğun hava saldırısı altında

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, Rus ordusunun ülke genelindeki enerji ve doğal gaz altyapısına yönelik yoğun hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Davit Kachkachishvili  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
Ukrayna: Ülkedeki enerji ve doğal gaz altyapısı yoğun hava saldırısı altında

Kiev

Bakan Galuşçenko, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Ukrayna'nın enerji ve doğal gaz altyapısına yönelik hava saldırısı başlattığını belirtti.

Saldırıda füze ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığını aktaran Galuşçenko, "Ukrayna'nın çeşitli bölgelerindeki enerji ve doğal gaz altyapısı bir kez daha yoğun füze ve insansız hava aracı saldırıları altında." dedi.

Galuşçenko, Rusya'nın amacının Ukrayna'da halkı elektriksiz ve ısıtmasız bırakmak olduğunu ifade etti.

Harkiv'de 8 kişi yaralandı

Harkiv Belediye Başkanı Igor Terekhov da aynı platformdan yaptığı açıklamada, Rus ordusunun kentin sivil altyapısına füze saldırısı düzenlediğini aktardı.

Terekhov, mevcut bilgilere göre, 8 kişinin saldırı sonucu yaralandığını kaydetti.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada ise ülkenin farklı bölgelerine yönelik füze ve İHA saldırı tehlikesinin sürdüğü belirtildi.





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