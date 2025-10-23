Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: 1000 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya'dan teslim aldık

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi, Rusya ile savaşta yaşamını yitiren 1000 Ukraynalı askerin cenazesinin Ukrayna'ya teslim edildiğini bildirdi.

Davit Kachkachishvili  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
Ukrayna: 1000 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya'dan teslim aldık

Kiev

Merkeze ait Telegram hesabı üzerinden paylaşılan yazılı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşında ölen 1000 Ukrayna askerinin cesetlerinin, Ukrayna tarafına teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Rusya'nın, Ukraynalı askerlere ait olduğunu belirttiği 1000 cenaze Ukrayna'ya geri getirildi." ifadesi kullanıldı.

Rusya Ukrayna'dan 31 cenaze aldı

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Askeri Operasyonlar Koordinasyon Grubu Başkanı Şamsail Saraliyev de yaptığı açıklamada, Kiev ile 1000 Ukrayna askeri cenazesine karşılık ölen Rus askerlerinin cenaze değişiminin yapıldığını bildirdi.

Saraliyev, "Rusya'ya 31 cenaze iade edildi." ifadelerini kullandı.

