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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Sivillerin tahliyesi için 10'dan fazla bölgede insani koridor açtık

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, sivillerin tahliyesi için Mariupol ve Pologi şehirleri başta olmak üzere Kiev ve Sumi bölgelerindeki 10'dan fazla yerleşim yerinde insani yardım koridoru açtıklarını duyurdu.

Meiramgul Kussainova   | 12.03.2022
Ukrayna: Sivillerin tahliyesi için 10'dan fazla bölgede insani koridor açtık Fotoğraf: Wolfgang Schwan / AA

Kiev

Vereşuk, verdiği basın brifinginde, bugün için belirlenen tahliye güzergahlarını açıkladı.

Söz konusu insani koridorlar üzerinden ülkenin Mariupol ve Pologi şehirleri başta olmak üzere, Kiev ve Sumi bölgelerindeki 10'dan fazla köyden sivillerin tahliyesinin gerçekleştirileceğini kaydeden Vereşuk, aynı zamanda aynı güzergahlara insani yardım konvoyunun yola çıkacağını aktardı.

Vereşuk, dün Rus askerleri insani yardım koridorlarını engellemelerine rağmen Energodar, Buça, Gostomel ve Kozaroviçi'den 7 bin 144 sivili tahliye etmeyi başardıklarını da sözlerine ekledi.

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