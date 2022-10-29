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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna, Rusya'yı tahıl çıkış koridorunu sahte bahanelerle engellemeye çalışmakla suçladı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Moskova, milyonlarca insanın gıda güvenliğini sağlayan tahıl koridorunu engellemek için sahte bir bahane kullanıyor." dedi.

Davit Kachkachishvili   | 29.10.2022
Ukrayna, Rusya'yı tahıl çıkış koridorunu sahte bahanelerle engellemeye çalışmakla suçladı

Kiev

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya Savunma Bakanlığının, Ukrayna'dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmayı askıya alma kararına ilişkin, "Şimdi Moskova, milyonlarca insanın gıda güvenliğini sağlayan tahıl koridorunu engellemek için sahte bir bahane kullanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kuleba Twitter'den yaptığı paylaşımında, "Rusya'nın Karadeniz tahıl girişimini sabote etme planları konusunda uyarmıştık. Şimdi Moskova, milyonlarca insanın gıda güvenliğini sağlayan tahıl koridorunu engellemek için sahte bir bahane kullanıyor. Tüm devletleri, Rusya'dan açlık oyunlarını durdurmasını ve yükümlülüklerini yerine getirmesini talep etmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı bugün, Ukrayna'nın, ilhak edilen Kırım'daki Sivastopol kentinde bulunan Rus savaş ve sivil gemilerine yönelik saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Açıklamada, saldırıda çok sayıda insansız hava aracının kullanıldığı ve bunların tamamının yok edildiği belirtilerek, saldırıya uğrayan Karadeniz Donanması gemilerinin, tahıl anlaşması kapsamında oluşturulan koridorun güvenliğinin sağlanması sürecinde yer aldığı bildirilmişti.

Bakanlık açıklamasında, Kiev'in bugün "İngiliz uzmanların katılımıyla Karadeniz Filosu gemilerine ve tahıl koridorunun güvenliğini sağlamada yer alan sivil gemilere karşı terör eylemi gerçekleştirdiği" belirtilmişti.

Açıklamada, "Terör eylemini göz önünde bulundurarak, Rus tarafı Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmaların uygulanmasına katılımını askıya aldı." ifadeleri kullanılmıştı.

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