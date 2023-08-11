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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya'nın Zaporijya'ya yeni saldırısında 1 kişi yaşamını yitirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın, Zaporijya kentine yönelik düzenlediği yeni saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ekip  | 11.08.2023 - Güncelleme : 11.08.2023
Ukrayna: Rusya'nın Zaporijya'ya yeni saldırısında 1 kişi yaşamını yitirdi Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Zaporijya

Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Zaporijya kentinin her gün Rus saldırılarına uğradığını belirtti.

Rusya'nın bugün de (10 Ağustos Perşembe) Zaporijya'ya yönelik saldırı düzenlediğini kaydeden Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Saldırı sonucu sivil bir binada yangın çıktı. 1 kişi yaşamını yitirdi. Başımız sağ olsun. Yaralılar da var. İlgili servis personeli olay yerinde gerekli çalışmaları sürdürüyor ve insanları kurtarıyor. İşgalcileri yok eden her bir askerlerimiz de Ukrayna için adalet ve intikamı yakınlaştırıyor. Ukrayna ayaklarında kalacak. Rus terörü kaçınılmaz olarak kaybediyor."

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko da saldırıda bir kadının hayatını kaybettiğini, 1'i ağır 9 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna, önceki gün Rusya'nın Zaporijya kentine saldırı düzenlediğini ve saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

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