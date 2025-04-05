Dolar
37.99
Euro
41.62
Altın
3,037.42
ETH/USDT
1,792.70
BTC/USDT
82,981.00
BIST 100
9,379.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya'nın Kriviy Rig kentine düzenlediği füze saldırısında ölenlerin sayısı 18'e çıktı

Ukrayna'nın Kriviy Rig kentine dün Rus ordusunca düzenlenen füze saldırısında ölenlerin sayısının 18'e, yaralıların sayısının 61'e çıktığı bildirildi.

Davit Kachkachishvili  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Ukrayna: Rusya'nın Kriviy Rig kentine düzenlediği füze saldırısında ölenlerin sayısı 18'e çıktı

Kiev

Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lisak, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın dün füze saldırısı düzenlediği Kriviy Rig kentindeki arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini belirtti.

Saldırıda 18 kişinin öldüğünü, 61 kişinin yaralandığını ifade eden Lisak, çok sayıda apartmanın hasar gördüğünü bildirdi.

Rus ordusunun bu gece kente insansız hava aracıyla (İHA) da saldırı gerçekleştirdiğini kaydeden Lisak, bu saldırıda ise bir kişinin öldüğü ve 7 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kriviy Rig kentini balistik füzeyle hedef aldığı saldırıda 14 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cep telefonu kullanımı ve yakın takip nedeniyle bir haftada 16 bin 607 sürücüye işlem
Antalya'da 2 yaşındaki kızları kreşteki çocuklar tarafından darbedilen aile şikayetçi oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sosyal medyadan yardım isteyen kadınla ilgili açıklama
Yollarda bayram tatili dönüşü yoğunluğu yaşanıyor
Meteorolojiden Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı

Benzer haberler

Ukrayna: Rusya'nın Kriviy Rig kentine düzenlediği füze saldırısında ölenlerin sayısı 18'e çıktı

Ukrayna: Rusya'nın Kriviy Rig kentine düzenlediği füze saldırısında ölenlerin sayısı 18'e çıktı

Zelenskiy, koşulsuz ateşkesten sonra Rusya ile müzakerenin mümkün olabileceğini belirtti

Rutte, ABD'nin yeni gümrük tarifelerinin NATO'nun kurucu anlaşmasını ihlal etmediğini düşünüyor

Putin'in ekonomi temsilcisi Dmitriyev, ABD ile Ukrayna konusunda ilerleme sağladıklarını söyledi

Putin'in ekonomi temsilcisi Dmitriyev, ABD ile Ukrayna konusunda ilerleme sağladıklarını söyledi
Rusya: Ukrayna'ya ait 107 İHA'yı gece bölgelerimiz üzerinde yok ettik

Rusya: Ukrayna'ya ait 107 İHA'yı gece bölgelerimiz üzerinde yok ettik
Zelenskiy, ABD ile Rusya'nın koşulsuz ateşkes sağlanması yönünde görüşmeleri sürdürdüğünü belirtti

Zelenskiy, ABD ile Rusya'nın koşulsuz ateşkes sağlanması yönünde görüşmeleri sürdürdüğünü belirtti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet