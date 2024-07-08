Dolar
32.72
Euro
35.48
Altın
2,374.03
ETH/USDT
3,031.10
BTC/USDT
57,065.00
BIST 100
10,918.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e düzenlediği yoğun füze saldırısında çocuk hastanesi zarar gördü

Kiev ve Kriviy Rig kentine düzenlenen saldırılarda en az 17 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı.

Aliia Raimbekova  | 08.07.2024 - Güncelleme : 08.07.2024
Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e düzenlediği yoğun füze saldırısında çocuk hastanesi zarar gördü

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın başkent Kiev'e düzenlediği yoğun füze saldırısında çocuk hastanesinin zarar gördüğünü bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya yoğun füze saldırısı düzenlediğini belirterek, Kiev'in yanı sıra Dnipro, Kriviy Rig, Slovyansk ve Kramatorsk kentlerinin 40'tan fazla çeşitli füzeyle hedef alındığını aktardı.

Saldırılarda evlerin, altyapının ve başkentteki çocuk hastanesinin zarar gördüğü bilgisini paylaşan Zelenskiy, saldırılara maruz kalan yerlerde tüm acil servislerin görev yaptığını ifade etti.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'de hava savunma sisteminin çalıştığına dikkati çekerek, Rus saldırıları sonucunda başkentin çeşitli ilçelerine füze parçalarının düştüğünü belirtti.

Füze parçalarının düştüğü Solomen, Golosiyiv, Darnitsa ve Svyatoşin ilçelerinde bazı binaların ve araçların hasara uğradığını aktaran Popko, Şevçenko ilçesinde ise çocuk hastanesinin hasar gördüğünü kaydetti.

Popko, başkentteki saldırıda en 7 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.​​​​​​​

Öte yandan Kriviy Rig Kenti Savunma Konseyi Başkanı Oleksandr Vilkul da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın kente düzenlediği füze saldırısında ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 31 kişinin yaralandığını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açıldı
Mesleki, teknik lise mezunlarına teşvik ve öğrencilere devlet katkısı protokolü imzalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan sele ilişkin açıklama: 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi tahliye edildi
Tuzla'da otluk alanda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor
Iğdır Belediyesinin iş akdine son verdiği 204 işçi, eylemi sürdürüyor

Benzer haberler

Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e düzenlediği yoğun füze saldırısında çocuk hastanesi zarar gördü

Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e düzenlediği yoğun füze saldırısında çocuk hastanesi zarar gördü

Rusya: Türkiye'nin Ukrayna meselesine ilişkin barış platformu fikrini destekliyoruz

Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı körüklediğini ima etti

ANALİZ - Ukrayna'da uzayan savaş ve ordunun asker krizi

ANALİZ - Ukrayna'da uzayan savaş ve ordunun asker krizi
Rusya: Donetsk bölgesinde Çigari yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya: Donetsk bölgesinde Çigari yerleşim birimini ele geçirdik
Ukrayna: Rusya'ya ait "Su-25" tipi savaş uçağını vurduk

Ukrayna: Rusya'ya ait "Su-25" tipi savaş uçağını vurduk
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet