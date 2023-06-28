Dolar
26.08
Euro
28.55
Altın
1,909.75
ETH/USDT
1,856.30
BTC/USDT
30,272.00
BIST 100
5,759.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya'nın dünkü füze saldırısında 8 kişi öldü, 56 kişi yaralandı

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın dün Kramatorsk şehrindeki bir yemek tesisine füze saldırısı düzenlemesi sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 56 kişinin yaralandığını bildirdi.

Aliia Raimbekova  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
Ukrayna: Rusya'nın dünkü füze saldırısında 8 kişi öldü, 56 kişi yaralandı Fotoğraf: Narciso Contreras - AA

Kiev

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun, dün Donetsk bölgesindeki Kramatorsk şehrine füze saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Bir füzenin Kramatorsk şehir merkezindeki yemek tesisine isabet ettiği aktarılan açıklamada, "Sabah saat 07.00 itibarıyla 3'ü çocuk olmak üzere 8 kişi öldü, 56 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği, enkaz altında kalanların olabileceği bilgisi paylaşıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Özbekistan'dan Hatay'daki depremzedelere konteyner desteği
Europol raporuna göre PKK, terör örgütü listesinden çıkmak için AB'de lobicilik yapıyor
Rize'de kurbanlık boğa sahibini yaraladı
Güvenlik güçleri, Türkiye'nin en yüksekteki üs bölgesinde bayramda görev başında
Arabulucular, kira uyuşmazlıklarını en fazla bir ayda çözüme kavuşturacak

Benzer haberler

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sessiz kurbanları hayvanları kurtarma operasyonları sürüyor

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sessiz kurbanları hayvanları kurtarma operasyonları sürüyor

Ukrayna: Rusya'nın dünkü füze saldırısında 8 kişi öldü, 56 kişi yaralandı

Lukaşenko, Wagner'in başı Prigojin'in Belarus'ta olduğunu bildirdi

Kremlin: Wagner krizinin çözümünde tüm tarafların verdiği sözlerin uygulanacağını umuyoruz

Kremlin: Wagner krizinin çözümünde tüm tarafların verdiği sözlerin uygulanacağını umuyoruz
Wagner'in kurucusu Prigojin'e yönelik ceza davasının kapatıldığı bildirildi

Wagner'in kurucusu Prigojin'e yönelik ceza davasının kapatıldığı bildirildi
Konut yatırımında Ruslar liderliğini, Suudi Arabistanlılar yükselişini sürdürdü

Konut yatırımında Ruslar liderliğini, Suudi Arabistanlılar yükselişini sürdürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet