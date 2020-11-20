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Dünya

Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçılarla sene sonundan önce esir değişimi yapmak istiyor

Kiev yönetimi, Ukrayna’nın Donbas bölgesindeki Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile sene sonuna kadar esir ve tutuklu değişimi için Rus delegasyonuna 11 kişiden oluşan liste verdi.

Talha Yavuz   | 20.11.2020
Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçılarla sene sonundan önce esir değişimi yapmak istiyor

Kiev

Donbas krizinin çözümüne ilişkin Üçlü Temas Grubu Ukrayna Delegasyonu Başkanı Leonid Kravçuk, Rus delegasyonuna sene sonuna kadar esir değişimi gerçekleştirmek için 11 kişiden oluşan liste verdiklerini ifade etti. 

Kravçuk, Hromadske'ye verdiği röportajda, Rusya yanlısı ayrılıkçılardan karşı listeyi beklediklerini belirtti.

11 kişiden oluşan esir değişimi listesinin Rus tarafına iletildiğini aktaran Kravçuk, amaçlarının tüm tutukluların serbest kalmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Ukrayna ve Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında en son esir değişimi nisan ayında gerçekleşmişti.

Donbas bölgesinde sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor.

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