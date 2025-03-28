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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya, savaşta yaşamını yitiren 909 Ukraynalı askerin cenazesini iade etti

Rusya-Ukrayna savaşında yaşamını yitiren 909 Ukraynalı askerin cenazesinin Rusya tarafından Ukrayna'ya iade edildiği bildirildi.

Davit Kachkachishvili  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Ukrayna: Rusya, savaşta yaşamını yitiren 909 Ukraynalı askerin cenazesini iade etti Fotoğraf: Diego Herrera Carcedo/AA

Kiev

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi'ne bağlı Telegram hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, savaşta yaşamını yitiren Ukraynalı askerlerin cenazelerinin iadesine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Rusya'nın 909 askerin cenazesini Ukrayna'ya teslim etiği aktarıldı.

Cenazelerin iadesinde Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) yardım sağladığı bildirildi.

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