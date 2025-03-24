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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rus ordusunun, Sumi kentine düzenlediği füze saldırısında 74 kişi yaralandı

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlediği füze saldırısında 74 kişinin yaralandığı bildirildi.

Davit Kachkachishvili  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
Ukrayna: Rus ordusunun, Sumi kentine düzenlediği füze saldırısında 74 kişi yaralandı

Kiev

Ukrayna'nın Sumi Kent Konseyine bağlı Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Sumi'ye füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 13'ü çocuk 74 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Sybiha'dan saldırıya tepki

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ise X hesabından yaptığı açıklamada, Sumi'ye yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Rusya'nın Ukrayna'da büyük şehirlerdeki yerleşim alanlarına saldırıları sürdürdüğünü belirten Sybiha, Sumi'de onlarca sivilin yaralandığını bildirdi.

Sybiha, Rusya'nın barış hakkında "içi boş açıklamalar yapmak yerine" Ukrayna'daki şehirleri bombalamayı bırakması gerektiğini kaydederek "Moskova ile herhangi bir diplomasi ateş gücü, yaptırımlar ve baskıyla desteklenmelidir." ifadesini kullandı.


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