Ukrayna: Rus ordusunun, Sumi kentine düzenlediği füze saldırısında 74 kişi yaralandı
Rus ordusunun, Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlediği füze saldırısında 74 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kiev
Ukrayna'nın Sumi Kent Konseyine bağlı Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Sumi'ye füze saldırısı düzenlediği belirtildi.
Saldırıda 13'ü çocuk 74 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
Dışişleri Bakanı Sybiha'dan saldırıya tepki
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ise X hesabından yaptığı açıklamada, Sumi'ye yapılan saldırıya tepki gösterdi.
Rusya'nın Ukrayna'da büyük şehirlerdeki yerleşim alanlarına saldırıları sürdürdüğünü belirten Sybiha, Sumi'de onlarca sivilin yaralandığını bildirdi.
Sybiha, Rusya'nın barış hakkında "içi boş açıklamalar yapmak yerine" Ukrayna'daki şehirleri bombalamayı bırakması gerektiğini kaydederek "Moskova ile herhangi bir diplomasi ateş gücü, yaptırımlar ve baskıyla desteklenmelidir." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.