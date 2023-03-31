Dolar
19.19
Euro
20.86
Altın
1,980.83
ETH/USDT
1,795.30
BTC/USDT
27,948.00
BIST 100
4,838.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Ukrayna: Rus ordusu, gece 6 bölgenin yerleşim birimlerine saldırdı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerinin gece Çernigov, Sumi, Harkov, Donetsk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin yerleşim birimlerine saldırılar düzenlediğini bildirdi.

Ekip  | 31.03.2023 - Güncelleme : 31.03.2023
Ukrayna: Rus ordusu, gece 6 bölgenin yerleşim birimlerine saldırdı

Kiev

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun 11 füze, 4 hava saldırısı düzenlediği ve çok namlulu füze sistemlerinden 43 kez ateş açtığı belirtildi.

Rusya’nın “sivillere yönelik terör taktiğini” uygulamaya devam ettiği ileri sürülen açıklamada, “Düşman, gece saatlerinde S-300 hava savunma sistemiyle Harkov şehrinin sivil altyapısına 9 füze fırlattı.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rus ordusunun hava saldırılarında kullandığı 10 insansız hava aracından (İHA) 9’unun düşürüldüğü kaydedildi.

Çatışmaların merkez üslerinin hala Bilogorivka, Bahmut, Avdiyivka ve Marinka olduğu bildirilen açıklamada, Rusların son 24 saatte Çernigov, Sumi, Harkov, Donetsk, Zaporijya, Herson bölgelerinin yerleşim birimlerine saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.

Harkov Bölge Valisi Oleg Sinegubov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gece Harkov’a 9 füze fırlatıldığını belirterek saldırılarda sivil altyapı ve evlerin hasar gördüğünü, 3 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.

​​​​​​​Zaporijla Bölge Valiliği Basın Merkezinden yapılan açıklamada da Rusların bölgeye saldırılarında sivillerin zarar gördüğü ileri sürülerek "Düşman, bölgenin merkezine ve çevresine çok namlulu roketatarlarla art arda saldırılar düzenledi." denildi.

Açıklamada, saldırılardan sivil altyapının etkilendiği, ölü ve yaralı olmadığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 51 mahallede sürüyor
Kahramanmaraş'ta depremler sonrası şelalenin suyu kurudu
Afrika Yayın Birliği Üst Düzey Yöneticisi Ndjaka: TRT Afrika'ya canıgönülden destek veriyoruz
İzmir'de mahkeme, kreş açmayan iş yerinden istifa eden çalışanı haklı buldu
Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 2 terör örgütü mensubu yakalandı

Benzer haberler

Ukrayna: Rus ordusu, gece 6 bölgenin yerleşim birimlerine saldırdı

Ukrayna: Rus ordusu, gece 6 bölgenin yerleşim birimlerine saldırdı

Tahıl koridorundan son iki haftada 1,3 milyon tona yakın tahıl taşındı

Pentagon: Suriye’de İran Devrim Muhafızlarına ait üslere düzenlenen saldırıda 8 kişi öldürüldü

Çin: Rusya ile askeri işbirliğini geliştirmeye hazırız

Çin: Rusya ile askeri işbirliğini geliştirmeye hazırız
ABD: Rusya gıda temini karşılığında Kuzey Kore'den silah ve mühimmat almaya çalışıyor

ABD: Rusya gıda temini karşılığında Kuzey Kore'den silah ve mühimmat almaya çalışıyor
Ukrayna’daki savaş, Polonya’yı nasıl etkiledi?

Ukrayna’daki savaş, Polonya’yı nasıl etkiledi?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet