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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rus ordusu 16 bin 600 asker, 121 uçak, 127 helikopter ve 582 tankını kaybetti

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 16 bin 600 askerini, 121 uçağını, 127 helikopterini ve 582 tankını kaybettiği bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 27.03.2022
Ukrayna: Rus ordusu 16 bin 600 asker, 121 uçak, 127 helikopter ve 582 tankını kaybetti

Kiev

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-27 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 16 bin 600 asker öldürüldü, Ruslara ait 121 uçak, 127 helikopter, 582 tank, 1664 zırhlı araç, 294 top, 93 roketatar sistemi ve 52 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1144 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 73 yakıt aracı ve 56 insansız hava aracını da kaybetti.​​​​

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