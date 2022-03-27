Rusya'nın Lviv kentinde füzelerle vurduğu yakıt deposundaki yangın söndürüldü
Rusya'nın güdümlü füzelerle Ukrayna’nın Lviv kentinde vurduğu yakıt deposundaki yangın söndürüldü.
Kiev
Ukrayna Acil Durum Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, dün saat 16.30 sıralarında Rusya'nın füzelerle vurduğu Lviv'deki yakıt deposunda büyük yangın çıktı. Saldırının hemen ardından başlayan yangını söndürme çalışmaları, bu sabah 07.00'de tamamlandı.
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Lviv şehir merkezinde bulunan yakıt depolarının bazılarının tamamen küle döndüğü görüldü.
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