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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya'nın Lviv kentinde füzelerle vurduğu yakıt deposundaki yangın söndürüldü

Rusya'nın güdümlü füzelerle Ukrayna’nın Lviv kentinde vurduğu yakıt deposundaki yangın söndürüldü.

Abdullah Tevge   | 27.03.2022
Rusya'nın Lviv kentinde füzelerle vurduğu yakıt deposundaki yangın söndürüldü

Kiev

Ukrayna Acil Durum Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, dün saat 16.30 sıralarında Rusya'nın füzelerle vurduğu Lviv'deki yakıt deposunda büyük yangın çıktı. Saldırının hemen ardından başlayan yangını söndürme çalışmaları, bu sabah 07.00'de tamamlandı.

Lviv şehir merkezinde bulunan yakıt depolarının bazılarının tamamen küle döndüğü görüldü.

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