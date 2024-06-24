Dolar
32.92
Euro
35.32
Altın
2,333.41
ETH/USDT
3,287.20
BTC/USDT
60,164.00
BIST 100
10,767.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Pokrovsk kentine Rusya'nın füze saldırısında 4 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentine "İskender-M" füzeleriyle düzenlediği saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını bildirdi.

Aliia Raimbekova  | 24.06.2024 - Güncelleme : 24.06.2024
Ukrayna: Pokrovsk kentine Rusya'nın füze saldırısında 4 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

Kiev

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun, Donetsk bölgesinin Pokrovsk kentine "İskender-M" füzeleriyle çifte saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Rus birliklerin aynı yeri yarım saat arayla iki kere vurduğuna dikkat çekilerek, saldırı sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü çocuk 40 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İlk saldırının hemen ardından saldırı yerine gelen 3 polisin de ikinci saldırıda yaralandığı aktarılan açıklamada, en az 18 evin de hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, olay yerinde tüm acil servislerin hizmet verdiği ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 55. Uluslararası Cezayir Fuarı'nın açılışına katıldı
Burdur'da çıkan yangında balya makinesi ile 9 yaklaşık dekarlık arazi zarar gördü
Sivas'tan Kayseri'ye kadar uzanan Deliler Fayı'nda inceleme başlatıldı
Düzce'de çöplükten tarlalara sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

Ukrayna: Pokrovsk kentine Rusya'nın füze saldırısında 4 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

Ukrayna: Pokrovsk kentine Rusya'nın füze saldırısında 4 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

Ukrayna, Rusya'nın Belgorod bölgesindeki askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu

Romanya, Ukrayna sınırı yakınlarındaki hava üssünü genişletiyor

Ukrayna: Rusya'nın Harkiv'e güdümlü bomba saldırısı sonucu 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Ukrayna: Rusya'nın Harkiv'e güdümlü bomba saldırısı sonucu 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
Ukrayna, Slovakya'yı geriden gelerek devirdi

Ukrayna, Slovakya'yı geriden gelerek devirdi
ABD, füze sistemleri sevkiyatında Ukrayna'ya öncelik verileceğini duyurdu

ABD, füze sistemleri sevkiyatında Ukrayna'ya öncelik verileceğini duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet