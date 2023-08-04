Dolar
26.99
Euro
29.78
Altın
1,942.72
ETH/USDT
1,848.10
BTC/USDT
29,257.00
BIST 100
7,400.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Novorossiysk'te Rus gemisinin vurulması Rus filosu için büyük kayıp

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Sözcüsü Andrey Yusov, Rusya'nın Novorossiysk Askeri Deniz Üssü'ne yapılan saldırıda bir çıkarma gemisinin vurulmasının Rus filosu için büyük bir kayıp olduğunu söyledi.

Aliia Raimbekova  | 04.08.2023 - Güncelleme : 04.08.2023
Ukrayna: Novorossiysk'te Rus gemisinin vurulması Rus filosu için büyük kayıp Fotoğraf: Pedro Rances Mattey/AA

Kiev

Yusov, bir yerel televizyon programında, Rusya'nın Novorossiysk Askeri Deniz Üssü'ne yapılan insansız deniz aracı saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Andrey Yusov, Novorossiysk'teki olayların Putin rejimi için "ciddi bir tokat" olduğu değerlendirmesini yaptı.

Büyük bir çıkarma gemisi kaybının Rus filosunu zayıflattığını belirten Yusov, "Güvenlik açısından bu, işgalcilerin filosu ve daha sonraki çıkarma operasyonlarının planlanması için büyük bir kayıp. Bu gemilerin kullanımı sorunlu hale geliyor ve bu işgalcilerin hesaba katacağı ciddi bir faktör." diye konuştu.

Ukrayna basını, Rusya'nın Novorossiysk Askeri Deniz Üssü'ne insansız deniz aracı saldırısının Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve Deniz Kuvvetleri işbirliğinde yapıldığını duyurmuştu.

SBU'dan bir kaynak basına yaptığı açıklamada, "Saldırı sonucunda Olenegorskiy Gornyak gemisi ciddi hasar gördü ve henüz muharebe görevlerini yerine getiremiyor. Dolayısıyla Rusların saldırının püskürtüldüğüne ilişkin tüm açıklamaları gerçeği yansıtmıyor." ifadesini kullanılmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise açıklamasında, Novorossiysk Askeri Deniz Üssü'ne Ukrayna'nın 2 insansız deniz aracıyla yaptığı saldırı girişiminin engellendiğini belirterek, "Saldırının püskürtülmesi esnasında insansız deniz araçları görsel olarak tespit edildi ve deniz üssünü dış baskınlardan koruyan Rus gemilerinin silahlarından açılan ateşle yok edildi." ifadelerine yer verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye - Bulgaristan sınırında çıkan organ yangınına müdahale ediliyor
Van'da sağanak ve dolu etkili oldu
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Ağrı'da meydana gelen sel nedeniyle Türkiye-İran kara yolu ulaşıma kapandı

Benzer haberler

Ukrayna: Bu yıl ortaklarımızdan 28 milyar dolar mali destek aldık

Ukrayna: Bu yıl ortaklarımızdan 28 milyar dolar mali destek aldık

Ukrayna: Novorossiysk'te Rus gemisinin vurulması Rus filosu için büyük kayıp

Ukrayna'daki Kahovka HES'in patlatılmasının ardından Marganets kentinde su sıkıntısı yaşanıyor

Ukrayna: Erdoğan, Putin'in tahıl anlaşmasına dönmesini sağlayabilecek tek lider

Ukrayna: Erdoğan, Putin'in tahıl anlaşmasına dönmesini sağlayabilecek tek lider
AB'den Belarus'a ilave yaptırımlar

AB'den Belarus'a ilave yaptırımlar
Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devamı, gıdaya erişim ve fiyat istikrarı için kritik önemde

Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devamı, gıdaya erişim ve fiyat istikrarı için kritik önemde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet