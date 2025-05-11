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Dünya

Papa 14. Leo: Gazze Şeridi'nde yaşananlardan dolayı derin bir üzüntü duyuyorum

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Gazze Şeridi'nde yaşananların kendisini derinden üzdüğünü, derhal ateşkes ilan edilmesini istediğini belirtti.

Barış Seçkin  | 11.05.2025 - Güncelleme : 11.05.2025
Papa 14. Leo: Gazze Şeridi'nde yaşananlardan dolayı derin bir üzüntü duyuyorum Fotoğraf: isabella Bonotto/AA

Vatikan

Vatikan'da 8 Mayıs'taki papalık seçiminde (Konklav) Katoliklerin yeni papası olan Papa 14. Leo, Aziz Petrus Bazilikası'nın büyük locasından ilk pazar duasını yaptı.

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Papa, duanın ardından yaptığı konuşmada, uluslararası gelişmelerle ilgili mesajlar verdi.

80 yıl önce bu zamanlarda İkinci Dünya Savaşı'nın son bulduğunu hatırlatan Papa 14. Leo, "Bu savaş 60 milyon cana mal oldu. Papa Franciscus'un defalarca dile getirdiği gibi, bugün ise parçalar halinde yaşanan bir Üçüncü Dünya Savaşı'nın dramatik manzarasıyla karşı karşıyayız." dedi.

Dünya liderlerine çağrıda bulunan Papa 14. Leo, "Yeryüzünün büyüklerine sesleniyorum. Halen geçerliliğini koruyan şu çağrıyı yineliyorum: Bir daha asla savaş olmasın." diye konuştu.

Papa, "Kalbimde Ukrayna halkının acılarını taşıyorum. En kısa sürede gerçek, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için gereken her şey yapılsın. Tüm esirler serbest bırakılsın ve çocuklar ailelerine dönebilsin." ifadelerini kullandı.

Papa 14. Leo, İsrail saldırısı altındaki Gazze'ye de değinerek, "Gazze Şeridi'nde yaşananlardan dolayı derin bir üzüntü duyuyorum. Derhal ateşkes ilan edilsin, tükenmiş sivil halka insani yardım sağlansın ve tüm rehineler serbest bırakılsın." dedi.

Pakistan ve Hindistan arasında varılan ateşkesle ilgili de konuşan Papa, "Hindistan ile Pakistan arasında duyurulan ateşkes haberini memnuniyetle karşıladım. Umarım önümüzdeki müzakereler sayesinde kalıcı bir anlaşmaya en kısa sürede varılır." değerlendirmesinde bulundu.

İlk pazar duasını çok sayıda kişinin takip ettiği Papa 14. Leo, bugünün Anneler Günü olması sebebiyle tüm annelerin bu özel gününü de kutladı.

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