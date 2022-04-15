Dolar
14.64
Euro
15.82
Altın
1,973.35
ETH/USDT
3,035.70
BTC/USDT
40,450.00
BIST 100
2,494.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Kiev bölgesinde Rus saldırılarında ölen sivillerin sayısı 900'ü geçti

Kiev Bölge Polis Müdürü Andrey Nebitov, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Kiev bölgesinde ölen sivillerin sayısının 900'ü geçtiğini açıkladı.

Ruslan Rehimov   | 15.04.2022
Ukrayna: Kiev bölgesinde Rus saldırılarında ölen sivillerin sayısı 900'ü geçti Fotoğraf: Metin Aktaş / AA

Kiev

Nebitov, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna ordusunun tekrar kontrolü sağladığı bölgelerde 900'den fazla sivilin cesedinin tespit edildiğini bildirdi.

En fazla sivil kaybın Buça'da yaşandığını belirten Nebitov, bu şehirde 350'den fazla sivilin cesedinin tespit edildiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 988 bin 121'e çıktı
Şanghaylılar karantina açmazında öfke ve çaresizliğin sınırlarını zorluyor
Türkiye'de 5 bin 127 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 21 kişi yaşamını yitirdi
Sağlık Bakanı Koca: 19 ilimizde yoğun bakımda yatan Kovid-19 hasta sayısı sıfır
DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakalarının artışı son 16 haftada azaldı

Benzer haberler

Moody's'ten 'Rusya temerrüde düşebilir' değerlendirmesi

Moody's'ten 'Rusya temerrüde düşebilir' değerlendirmesi

Ukrayna: Kiev bölgesinde Rus saldırılarında ölen sivillerin sayısı 900'ü geçti

'Klondike' 41. İstanbul Film Festivali'nde izleyiciyle buluştu

Kocaeli'den Ukrayna'ya gönderilen yemek tırı dağıtımlarını sürdürüyor

Kocaeli'den Ukrayna'ya gönderilen yemek tırı dağıtımlarını sürdürüyor
Ukrayna'nın Borodyanka kentindeki bina enkazlarından 7 ceset daha çıkarıldı

Ukrayna'nın Borodyanka kentindeki bina enkazlarından 7 ceset daha çıkarıldı
Rusya: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği Kuzey Avrupa'da olumsuz sonuçlar yaratacak

Rusya: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği Kuzey Avrupa'da olumsuz sonuçlar yaratacak