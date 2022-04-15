Dolar
14.63
Euro
15.82
Altın
1,973.35
ETH/USDT
3,023.90
BTC/USDT
40,159.00
BIST 100
2,493.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamalarda bulunuyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşuyor
logo
Dünya

Ukrayna'nın Borodyanka kentindeki bina enkazlarından 7 ceset daha çıkarıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde bulunan ve Rus hava saldırıları nedeniyle harabeye dönen Borodyanka'daki bina enkazlarından 7 sivilin cesedi daha çıkarıldı.

Davit Kachkachishvili   | 15.04.2022
Ukrayna'nın Borodyanka kentindeki bina enkazlarından 7 ceset daha çıkarıldı

Kiev

Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinden itibaren ağır çatışmaların yaşandığı ve bina enkazlarında ceset arama çalışmalarının sürdüğü Borodyanka'da, son 2 günde 17 sivilin cesedi çıkarıldı.

Arama kurtarma çalışmalarını yöneten ekibin yetkilisi Dimitri Khaminka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz burada sivillerin cesetlerini çıkarmaya çalışıyoruz. Bugün 7, dün ise 10 ceset çıkardık. Son 2 günde 17 ceset çıkarıldı." ifadelerini kullandı.

Khaminka, arama çalışmalarının süreceğini kaydetti.

Borodyanka Belediyesine göre, bugüne kadar toplam 37 ceset bina enkazlarından çıkarıldı.

Mayın tarama çalışmaları sürüyor

Ceset arama çalışmalarının 6 Nisan'da başladığı, su, gaz ve elektriğin bugüne kadar olmadığı Borodyanka'da, mayın temizleme çalışmaları da sürüyor.

Rus askerlerinin geri çekilmesinden sonra oldukça fazla patlamamış mermi ve mayının sokaklarda, tarlalarda ve evlerin bahçelerinde kaldığı Borodyanka'da, temizlik çalışmaları da başladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanghaylılar karantina açmazında öfke ve çaresizliğin sınırlarını zorluyor
Türkiye'de 5 bin 127 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 21 kişi yaşamını yitirdi
Sağlık Bakanı Koca: 19 ilimizde yoğun bakımda yatan Kovid-19 hasta sayısı sıfır
DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakalarının artışı son 16 haftada azaldı
Kovid-19 gençlerde "beyin sisi" bırakabiliyor

Benzer haberler

Kocaeli'den Ukrayna'ya gönderilen yemek tırı dağıtımlarını sürdürüyor

Kocaeli'den Ukrayna'ya gönderilen yemek tırı dağıtımlarını sürdürüyor

Ukrayna'nın Borodyanka kentindeki bina enkazlarından 7 ceset daha çıkarıldı

Rusya: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği Kuzey Avrupa'da olumsuz sonuçlar yaratacak

Rusya: Topraklarımızdaki terör saldırısıyla sabotaja karşı Kiev'deki unsurlara saldıracağız

Rusya: Topraklarımızdaki terör saldırısıyla sabotaja karşı Kiev'deki unsurlara saldıracağız
Ukrayna: Rus ordusu yaklaşık 20 bin askerini kaybetti

Ukrayna: Rus ordusu yaklaşık 20 bin askerini kaybetti
Kiev Belediye Başkanı Kliçko, Türkiye'nin Ukrayna'nın gerçek dostu olduğunu söyledi

Kiev Belediye Başkanı Kliçko, Türkiye'nin Ukrayna'nın gerçek dostu olduğunu söyledi