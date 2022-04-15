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Dünya

İsrail polisinin sabah baskın düzenlediği Mescid-i Aksa'da 60 bin kişi cuma namazı kıldı

İsrail polisinin sabah baskın düzenlediği Mescid-i Aksa'da ramazan ayının ikinci haftasında 60 bin kişinin cuma namazını eda ettiği bildirildi.

Enes Canlı, Ekrem Biçeroğlu   | 15.04.2022
İsrail polisinin sabah baskın düzenlediği Mescid-i Aksa'da 60 bin kişi cuma namazı kıldı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Mescid-i Aksa'da ramazan ayının ikinci cumasında 60 bin kişinin, cuma namazını kıldığı belirtildi.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Bu kapsamda, Eski Şehir'in çevresindeki yollar trafiğe kapatıldı. İsrail güvenlik güçlerine ait helikopterler de bölgede uçuş yaptı.

Aksa'da olaylı sabah

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’nın avlusunda toplanan gençlerin sabah namazından sonra İsrail polisine taş atması üzerine olaylar çıkmıştı.

Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif‘te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı.

Daha sonra geri çekilen ve cemaatin içeri girmesine izin veren İsrail polisi, gençlerin yeniden taş atmaya başlaması üzerine tekrar avluya girmişti.

Cemaati darbederek dışarı çıkardıktan sonra gençlerin bulunduğu Kıble Mescidi'ne yönelen İsrail polisi zor kullanarak mescidin içine girmişti.

İsrail polisinin, Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne girdiğini ve buradaki Filistinlileri yere yatırarak gözaltına aldığını gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

İsrail polisi, Harem-i Şerif'te çıkan olaylarda yüzlerce kişiyi gözaltına almış, en az 152 kişi yaralanmıştı.

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