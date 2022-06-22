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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Herson bölgesinde Rus birliklerine karşı taarruz operasyonu yürütüyoruz

Ukrayna askeri birliklerinin ülkenin güneyindeki Herson bölgesinde Rus ordusuna karşı taarruz operasyonu yürüttükleri bildirildi.

Meiramgul Kussainova   | 22.06.2022
Ukrayna: Herson bölgesinde Rus birliklerine karşı taarruz operasyonu yürütüyoruz

Kiev

Ukrayna’nın Güney Savunma Kuvvetlerinin Basın Servisi Başkanı Nataliya Gumenyuk, yerel televizyon kanallarının ortak canlı yayınında yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Herson bölgesinde taarruz operasyonu yürüttüklerini ancak Rus birliklerinden kontrolleri geri alınan yerleşimlerin güvenlik açısından açıklanmadığını söyledi.

Gumenyuk, “Karşı taarruz operasyonunda, bizi doğu yönünde önemli ölçüde ilerleten başarılarımız var. Ama şu anda kurtardığımız yerleşim yerlerini düşman birliklerinin yeniden güçlü ve acımasız hava saldırılarına maruz bırakmamak için açıklamıyoruz.” diye konuştu.

Yılan Adası'nda da operasyonun devam ettiğini ve Ukrayna birliklerince düzenlenen saldırıda karşı tarafın önemli kayıplar verdiğini aktaran Gumenyuk, “Pantsir tipi uçaksavar füze sisteminin tamamen imha edilecek kadar büyük ölçüde hasar gördüğünü ve radar istasyonunun devre dışı bırakıldığını biliyoruz.” dedi.

Zelenskiy: “Herson bölgesini yavaş yavaş kurtarıyoruz”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy da gece video mesaj yoluyla yaptığı açıklamada, Luhansk bölgesinde savunmayı güçlendirdiklerini belirterek “Güneyde Mıkolayiv’i, Zaporijya’yı savunuyoruz, Herson bölgesini de yavaş yavaş kurtarıyoruz.” dedi.

Daha önce yapılan açıklamada, Ukrayna güçlerinin son 24 saatte güney yönünde 150 saldırı gerçekleştirdiği bildirilmişti.

Öte yandan, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus birliklerinin Luhansk bölgesinin idari sınırlarına ulaşmak için Severodonetsk ve Bahmut yönlerinde yoğunlaşmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Donetsk bölgesindeki Uglegorsk Termik Santrali yönünde düşman saldırısının püskürtüldüğü de kaydedildi.

Mıkolayiv Askeri İdari Bölgesi Başkanı Vitaliy Kim ise kente Rus birlikleri tarafından 7 adet füze fırlatıldığını duyurdu.


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